CHP'nin İl Kongreleri ve Diğer Önemli Gelişmeler
Bugün CHP'nin çeşitli il kongreleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Özgür Özel, PES Kongresi'nde konuşacak. YSK ise CHP'nin İstanbul İl Kongresi başvurusunu değerlendirecek. İstanbul'da bir gazeteciye yönelik saldırı sonrasında basın açıklamaları yapılacak.
11.00 - CHP 39. Ankara Olağan İl Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
11.00 - CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / UŞAK)
12.15 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / AMSTERDAM)
14.00 - YSK, CHP'nin yarın yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik başvuruyu görüşmek üzere toplanacak.(ANKARA)
16.00 - Sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için öldürüldüğü ilçede Esenyurt Güzelyurt Metro Durağı'nda açıklama yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
18.00 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada İlle de Roman" programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
19.30 - Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları Tünel Meydanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. (KONYA - İSTANBUL - RİZE)
