CHP'nin İl Kongreleri ve Diğer Önemli Gelişmeler

Güncelleme:
Bugün CHP'nin çeşitli il kongreleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Özgür Özel, PES Kongresi'nde konuşacak. YSK ise CHP'nin İstanbul İl Kongresi başvurusunu değerlendirecek. İstanbul'da bir gazeteciye yönelik saldırı sonrasında basın açıklamaları yapılacak.

11.00 - CHP 39. Ankara Olağan İl Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - CHP 39. Uşak Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / UŞAK)

12.15 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'nde konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / AMSTERDAM)

14.00 - YSK, CHP'nin yarın yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik başvuruyu görüşmek üzere toplanacak.(ANKARA)

16.00 - Sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun için öldürüldüğü ilçede Esenyurt Güzelyurt Metro Durağı'nda açıklama yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.00 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada İlle de Roman" programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.30 - Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları Tünel Meydanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. (KONYA - İSTANBUL - RİZE)

