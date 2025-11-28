CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı… Yalçın Karatepe: "Bu Ülkede Kimseyi Geride Bırakmadan Refaha Taşıyacağız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Biz bu ülkenin imkanlarının da insanlığın emeğinin de bu düzenden çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz. Kaynak var. Sorun kaynağın kimlere aktarıldığı. Biz israfı, kayırmacılığı ve plansızlığı sona erdirip emeği, bilimi ve kamunun birikimini esas alan bir düzen kuracağız. İşte bu yüzden diyoruz ki bu ülkeye kimseyi geride bırakmadan refaha taşıyacağız. Birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve hakça bölüşeceğiz" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda çalışmalarına devam ediyor. başladı. Partinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, delegelere CHP'nin yeni parti programının ekonomi politikaları alanına ilişkin bilgi verdi. Karatepe, şunları söyledi:

"Evet, her ekonomik kararın bir siyasi tercih içerdiğini biliyoruz. Biz tercihimizi çoktan yaptık. Üretimden yanayız, emekten yanayız, halktan yanayız. Vergi sistemini baştan sona adalet temelinde değiştireceğiz. Emeğin üzerindeki ağır vergi yükünü azaltacak gelir vergisi tarifesini çalışanlar lehine iyileştireceğiz. Gerçek kişilere de tıpkı şirketlere olduğu gibi önemli harcamalarını vergiden düşmelerine imkan tanıyacağız.

Temel tüketim ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Biliyoruz ki adil bir vergi sistemi sadece çalışanı korumaz, aynı zamanda işini dürüstçe yapan iş insanının da önünü açar. Kayırmacılığın, ayrıcalıklı ihalelerin, gizli vergi aflarının olmadığı, kuralın ve öngörülebilirliğin hakim olduğu bir düzen yatırımcının da en büyük güvencesidir.

Enflasyonu düşürürken üretimi büyüteceğiz. Bugün uygulanan politikalar enflasyonun faturasını ücretliye, emekliye, kirada oturana çıkarıyor. Biz insanların sofrasını küçülterek değil, üretimi ayağa kaldırarak enflasyonla mücadele edeceğiz. İsrafa, yüksek maliyetlere ve kur oynaklığına neden olan politikalara son vereceğiz. Enflasyonla mücadeleyi yalnızca faiz oranlarına sıkıştırmayacağız. Mali, üretim, ücret ve istihdam politikalarını uyum içerisinde planlı bir çerçevede yürüteceğiz. Çünkü biliyoruz üretim arttıkça, dışa bağımlılık azaldıkça fiyat baskıları da kendiliğinden azalır. Dışa bağımlılığı azaltılmış bir üretim yapısı kurarak hem kur şoklarından kaynaklanan fiyat artışlarını hem de ekonominin kırılganlığını azaltacağız.

"Birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve hakça bölüşeceğiz"

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, kooperatifleri, katma değerli üretim yapan sanayiyi güçlü bir biçimde destekleyeceğiz. Sanayici için de çiftçi için de esnaf için de önünü görebildiği her sabah yeni bir sürpriz kararla uyanmadığı iktisadi bir zemini kuracağız. Temel kamu hizmetlerini güçlendireceğiz.

Hiçbir anne baba, hiçbir çalışan maaşının yarısını özel okula, özel hastaneye, fahiş kiralara vermek zorunda kalmayacak. Nitelikli eğitim, güçlü bir kamu sağlık sistemi yeniden bu ülkenin omurgası olacak. Dar gelirli hanelerin elektrik, doğalgaz ve temel gıda faturaları üzerindeki yükü hafifletecek çocukların beslenmesinden başlayarak kamusal sorumluluğu yeniden inşa edeceğiz.

Bütün bunları rastgele kararlarla değil, toplumun katılımına açık ulusal bir plan çerçevesinde yapacağız. Stratejik sektörlerde kamunun yön verici yönünü güçlendireceğiz. Enerji, madenler, kritik altyapılar ve temel sanayi dalları kamunun etkin olduğu alanlar olacaktır. Büyümenin meyvelerini sadece bilanço karlarında değil, ücretlerde de sosyal haklarda ve kamusal hizmetlerde göreceğiz.

Biz bu ülkenin imkanlarının da insanlığın emeğinin de bu düzenden çok daha fazlasını hak ettiğini biliyoruz. Kaynak var. Sorun kaynağın kimlere aktarıldığı. Biz israfı, kayırmacılığı ve plansızlığı sona erdirip emeği, bilimi ve kamunun birikimini esas alan bir düzen kuracağız. İşte bu yüzden diyoruz ki bu ülkeye kimseyi geride bırakmadan refaha taşıyacağız. Birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve hakça bölüşeceğiz."