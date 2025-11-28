CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Genel başkanımızla, yeni Parti Meclisi üyelerimizle, MYK'mızla başarılı bir şekilde iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Daha güçlü bir şekilde çıkacağız bu kurultaydan" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"3 günlük kurultayımızı yapacağız. Bugün Program Kurultayı ile ilgili parti programımız açıklanacak. Tüm Türkiye'de, 81 ilde il başkanlarımız, örgütümüz, sivil toplum kuruluşlarıyla bütün milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, MYK, Disiplin Kurulu üyeleri de görevlendirildi. Ağustos ayında Türkiye'ye dağılmıştık. Oradan topladığımız verileri, partinin programını yeniden çizip iktidara taşıyacak ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacak tarzda güçlü bir şekilde kurultayımızı yapacağız. Tekrar genel başkanımızla, yeni Parti Meclisi üyelerimizle, MYK'mızla başarılı bir şekilde iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Daha güçlü bir şekilde çıkacağız bu kurultaydan."