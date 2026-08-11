CHP MYK yarın toplanıyor: Gündemde iç siyaset, ekonomi ve ihraçlar var

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın Genel Merkez'de toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın saat 14.00'te toplanacak olan MYK'da; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. MYK'da ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

"Çerçeve Yasa"nın TBMM'den geçmesinin ardından bundan sonraki sürece yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Toplantıda, genel seçimlere yönelik saha çalışmalarının da ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, parti örgütlerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta sonra il gezilerine başlanması planlanıyor. Ataması yapılmayan ve örgütlenme çalışmaları tamamlanmayan illerde ise sürecin bu hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. İl başkanları toplantısının da atamaların tamamlanması halinde gelecek hafta yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA