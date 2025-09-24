CHP Milletvekili Süllü, "Trump'ın, Erdoğan'dan Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri Rezervlerini İsteyeceği" İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi için TBMM'ye soru önergesi verdi. Trump-Erdoğan görüşmesinde rezervin masaya getirileceği iddiasına dikkati çeken Süllü, "Milli kaynaklarımızın, ülkemizin güvenliğiyle pazarlık konusu yapılması kabul edilemez" dedi.

Süllü, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementlerinin rezervlerini isteyeceği" iddiasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Basına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de yapacağı görüşmede Beylikova'daki rezervlerin doğrudan gündeme getirileceği yönündeki iddialara dikkati çeken Süllü, Çin bağımlılığından kurtulmak isteyen Washington yönetiminin Türkiye'yi ABD'nin mineral tedarikçisi olarak gördüğünün açıkça ifade edildiğini belirtti.

"Trump hangi gerekçeyle Eskişehir'deki NTE'leri talep ediyor?"

ABD'li yetkililerin Beylikova rezervlerini "stratejik fırsat" olarak nitelendirmesinin, ülkenin zenginliklerinin küresel güçlerin pazarlık malzemesi haline getirildiğini ortaya koyduğunu ifade eden Süllü, Beyaz Saray'da yapıldığı öne sürülen gizli bir toplantıda Trump'ın, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütleriyle mücadelesi karşılığında Eskişehir'deki rezervleri talep ettiğine dair iddiaların aydınlatılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir taahhütte bulunup bulunmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydeden Süllü, "Milli kaynaklarımızın, ülkemizin güvenliğiyle pazarlık konusu yapılması kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.

İddialarla ilgili herhangi bir ön anlaşma, niyet protokolü ya da mutabakatın yapılıp yapılmadığını soran Süllü, varsa hangi ülkeler ve şirketlerle masaya oturulduğunun kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

2022 yılında verdiği 7/68010 Esas Numaralı soru önergesine, Sivrihisar ilçesi, Karkın Mahallesi'nde kurulacak olan pilot tesiste 2023 yılında üretim yapılması, pilot tesisten alınacak sonuçlar üzerine de endüstriyel tesis yatırımının planlandığı yanıtının verildiğini hatırlatan Süllü, Beylikova'daki rezervlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi konusunda bugüne kadar yapılan planlama ve çalışmaların neler olduğunu sordu.

Süllü ayrıca, Beylikova'daki rezervlerin işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik Türkiye'nin bu alanı işletecek teknolojik altyapısını ve eğer yoksa, hangi yabancı devlet veya şirketlerle iş birliği planlandığı sorularını yöneltti.