CHP'li Çiler'den E-Ticarette Gümrük Muafiyetinin Kaldırılmasına Tepki: "Bu Karar Yeniden Gözden Geçirilmelidir"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, iktidarın yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroya kadar olan vergi muhafiyeti limitini sıfırlamasına tepki gösterdi. Düzenlemenin kamuoyuna basit bir gümrük uygulaması gibi sunulduğunu belirten Çiler, "Burada söz konusu olan ticari ithalat değil; prototip geliştiren, yazılım ve elektronik alanlarında çalışan, tekil parça ve araştırma girdisine ihtiyaç duyan gençlerdir" dedi.

Türkiye'de üretilmeyen ya da çok yüksek fiyatlarla satılan sensör, çip ve özel elektronik bileşenlere erişimin zorlaştığını vurgulayan Çiler, "Deneme-yanılma üzerine kurulu AR-GE süreci bu kararla birlikte hem maliyetli hem de bürokratik hale getirilmiştir. Bu karar her ne kadar kamuoyunda basit bir gümrük düzenlemesi gibi sunulsa da katma değeri yüksek ürün üretimi sekteye uğratacaktır. Türkiye'de üretilmeyen ya da çok pahalı olan sensör, çip ve özel bileşenlere erişim zorlaşmıştır. AR-GE yapan gençleri büyük ithalatçılarla aynı mevzuata tabi tutmak teknoloji üretimi ideasıyla açıkça çelişmektedir. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.