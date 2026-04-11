CHP'li Kış'tan Tüvtürk Önergesine Verilen Yanıta Tepki: "Bu Kadar Büyük Bir Tutarın Açıklanmaması, Kamu Adına Ciddi Bir Sorun"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, araç muayene ücretlerindeki artışlar ve Tüvtürk'ün mali yapısına ilişkin soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verdiği yanıta ilişkin, "Yaklaşık 767 milyon TL büyüklüğünde olduğu ifade edilen işlemlerin detaylarını sorduk. Hangi yıllar, hangi kalemler, nasıl bir hata, hiçbirine yanıt yok. Bu kadar büyük bir tutarın açıklanmaması, kamu adına ciddi bir sorundur" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, araç muayene ücretlerindeki artışlar ve Tüvtürk'ün mali yapısına ilişkin verdiği yazılı soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanıtını değerlendirdi. Cevabın soruların özüne temas etmekten kaçındığını kaydeden Kış, "Bu bir cevap değil, sorumluluktan kaçınma metnidir" ifadesini kullandı. Kış, şunları kaydetti:

"2024 ve 2025 yıllarında kaç araç muayene edildiğini, bu işlemlerden ne kadar gelir elde edildiğini, 2005 yılından bugüne Tüvtürk'ün toplam kazancının ne olduğunu ve bu gelirlerin ne kadarının Hazine'ye aktarıldığını sorduk. Ancak verilen yanıtta yalnızca işlem sayısı var, gelir yok, paylaşım yok, şeffaflık yok. Bu tablo, kamunun denetim yetkisinin bilinçli biçimde devre dışı bırakıldığını göstermektedir."

"Şeffaflıktan bu kadar uzak bir tablo kabul edilemez"

Bakanlığın yalnızca iki yıl için toplam 32 milyonu aşan işlem sayısını açıkladığını anımsatan ve bunun tek başına büyük bir ekonomik hacme işaret ettiğine dikkati çeken Kış, "İki yılda 32 milyondan fazla araç muayene edilmiş. Bu kadar yüksek işlem hacminin olduğu bir sistemde, milyarlarca liralık bir gelirden söz ediyoruz. Ancak bu gelirlerin ne kadarı kamuya aktarılmış, ne kadarı şirket bünyesinde kalmış, buna dair tek bir veri paylaşılmıyor. Şeffaflıktan bu kadar uzak bir tablo kabul edilemez" dedi.

Kış, Bakanlığın yanıtında Tüvtürk'ün tek yetkili kuruluş olduğunun açıkça ifade edildiğini, bunun önemli bir tespit olduğunu kaydederek, "Araç muayene hizmeti, vatandaş için zorunlu bir yükümlülük ve bu hizmeti sunan tek bir şirket var. Yani vatandaşın tercih hakkı yok, alternatifi yok. Böyle bir yapıda devletin görevi, hem fiyatı hem de uygulamayı sıkı biçimde denetlemektir. Ancak görüyoruz ki denetim yok, hesap yok, açıklama yok" ifadelerini kullandı.

"Standart bir kontrol işlemi için binlerce lira talep ediliyor"

Kış, "Birkaç dakika süren, standart bir kontrol işleminden bahsediyoruz. Ancak bu işlem için vatandaşlardan binlerce lira talep ediliyor. Üstelik son iki yılda bu ücretler yüzde 80'lere, bazı araç gruplarında yüzde 140'lara varan oranlarda artırılmış durumda. Bu artışların hangi maliyet kalemlerine dayandığını sorduk. Buna dair de tek bir açıklama yok" dedi.

Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde alınan ek hizmet bedeline dikkati çeken Kış, "Kanun açık: kartla ödemede vatandaştan komisyon talep edilemez. Buna rağmen TÜVTÜRK ek bedel alıyor. Bakanlık ise bu durumu reddetmek yerine, 'Vatandaş tercih ederse ödüyor' diyerek geçiştiriyor. Oysa zorunlu bir hizmette böyle bir tercih özgürlüğünden söz edilemez. Hukuki dayanağı açıklanamayan bir uygulamayla vatandaşın cebinden ilave para çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Yaklaşık 767 milyon TL büyüklüğünde olduğu ifade edilen işlemlerin detaylarını sorduk. Yanıt yok"

Geçmiş yıllarda kamuoyuna yansıyan yüksek tutarlı mali işlemlere ilişkin sorularının da cevapsız bırakıldığını vurgulayan Kış, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 767 milyon TL büyüklüğünde olduğu ifade edilen işlemlerin detaylarını sorduk. Hangi yıllar, hangi kalemler, nasıl bir hata, hiçbirine yanıt yok. Bu kadar büyük bir tutarın açıklanmaması, kamu adına ciddi bir sorundur. Rakam yok, detay yok, gerekçe yok. Sorulara doğrudan yanıt vermek yerine genel ifadelerle geçiştirilen bir metinle karşı karşıyayız. Bu yaklaşım, yalnızca bilgi vermemek değil, gerçeğin üzerini örtmektir. Vatandaşın ödediği her kuruşun hesabı verilene kadar bu konunun takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA