CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Kalıcı Yaz Saati Uygulamasının Kaldırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Süllü, öğrencilerin ve çalışan kadınların güvenlik ve verimlilik açısından olumsuz etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin saat dilimi ve ticari uyum avantajı göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 7 yıl önce enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle uygulamaya konan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Süllü, "Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 7 Eylül 2016'da enerji tasarrufu sağlayacağı gerekçesiyle hayata geçirilen sabit yaz saati uygulamasının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

"KARANLIK SAATTE İŞE, OKULA GİDEN VATANDAŞLAR KIŞ SAATİ UYGULANMAMASINA TEPKİ GÖSTERİYOR"

CHP'li Süllü, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını öngören teklifin gerekçesinde, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla enerji tasarrufu sağlanması, çalışanlar, özellikle öğrenciler, çalışan kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesinin ve Avrupa ülkeleri ile olan saat farkının düşürülmesinin amaçlandığı kaydetti. 1972 yılından beri geçerli olan yaz-kış saati uygulamasının elektrik dağıtım bölgelerinin, üretim, iletim, dağıtım ve işletim olarak özel şirketlere devrinin, yani özelleştirmelerin hız kazandırıldığı 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kaldırıldığını hatırlatan Süllü, "Danıştay tarafından kararın hukuki dayanağı olmadığına karar verilmiş ve uygulama durdurulmuştu. Siyasi iktidar Danıştay kararına karşın, 2017'de aldığı yeni bir kararla yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı. 7 yıldır sabit saat uygulamasının geçerli olduğu ülkemizde karanlık saatte işe, okula giden vatandaşlar kış saati uygulanmamasına tepki gösteriyor" dedi.

"KALICI SAATE GEREKÇE GÖSTERİLEN İTÜ RAPORU NEDEN GİZLİ TUTULUYOR?"

Elektrik tüketiminin artmasına yönelik iddiaların aksine, yapılan bilimsel çalışmalarla bunun teyit edilemediğini belirten Süllü, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na defalarca soru önergesi verdik. Ancak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlandığı belirtilen; uygulamaya gerekçe gösterilen raporun detayları ve bilimsel dayanaklarının neler olduğu paylaşılmıyor. İTÜ Raporu neden gizli tutuluyor" diye konuştu. Süllü, Elektrik Mühendisleri Odası'nın, kalıcı yaz saati uygulamasının özellikle Batı'ya doğru gidildikçe sabah ve akşam saatlerindeki karanlık hava nedeniyle çeşitli sorunlara neden olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Süllü, açıklamasında "Kalıcı yaz saati uygulamasının özel sektöre ek kazanç sağladığı, devletin elektrik şirketlerine ödemelerinin arttığı ve enerji tasarrufu iddiasının gerçekleşmediği gözlemlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

"YAZ-KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLARIN ATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Teklifin yasalaşmasıyla yeniden kış saatine uygulamasına geçileceğini kaydeden Süllü, şu görüşleri dile getirdi:

"Öğrencilerin karanlıkta okula gidip yine karanlıkta evlerine dönmeleri güvenlik yönünden riskler, derslerindeki verimlilikleri ve gelişimleri yönünden olumsuzluklar içermektedir. Yine, özellikle çalışan kadınlar da işe karanlıkta gidip karanlıkta eve dönmek zorunda kalmaktadır. Türkiye'nin saat dilimi, Avrupa ülkeleri ile özellikle ticari ve ekonomik uyum avantajımız göz önüne alınarak yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir."