CHP Milletvekili Deniz Demir: Gelir dağılımı adaletsizliği artıyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı gelir dağılımı istatistiklerine tepki gösterdi. Demir, "Vatandaş çarşıda pazarda temel ihtiyaçlarını alırken bile artık iki kere düşünüyor. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle üniversite mezunundan ilkokul mezununa herkes asgari ücret ile çalışmak zorunda bırakıldı. Sonuç olarak orta direk ortadan kaldırıldı herkes yoksulluğa mahkum edildi. AKP ve yandaşları zengin, halk fakir hale geldi" dedi.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini dün yayınladı. Buna göre; Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e yükselirken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Demir, açıklamasında gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Demir'in açıklaması şöyle:

"ORTA DİREK ORTADAN KALDIRILDI HERKES YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLDİ"

"TÜİK verilene göre ülkemizde zengin daha zengin hale gelirken yoksul kesim her geçen gün daha da dibi görüyor. Şirketlerin affedilen vergi borçları vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaş çarşıda pazarda temel ihtiyaçlarını alırken bile artık iki kere düşünüyor. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle üniversite mezunundan ilkokul mezununa herkes asgari ücret ile çalışmak zorunda bırakıldı. Sonuç olarak orta direk ortadan kaldırıldı herkes yoksulluğa mahkum edildi.

"AKP VE YANDAŞLARI ZENGİN, HALK FAKİR HALE GELDİ"

Orta kesim olarak adlandırılan en düşük ve en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik kesimler dışında kalan, ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzde 20'lik kesimin gelirden aldığı toplam pay geçen yıl itibarıyla yüzde 45,94'ten yüzde 44.30'a geriledi. Söz konusu yüzde 60'lık kesimin payı böylece ilk kez yüzde 45'in altına düştü. Memurun işçinin sabit gelirlinin maaşları enflasyon karşısında eridi. AKP her konuda olduğu gibi bu konuda da ülkeyi böldü. AKP ve yandaşları zengin, halk fakir hale geldi."