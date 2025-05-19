CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nı Kutladı

CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mayıs Bayramı'nı Kutladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve önceki Genel Başkanları arayarak bayramlarını kutladı ve onları Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanları arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tebrik telefonları açtı.

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutlayan CHP Lideri Özel, genel başkanları 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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