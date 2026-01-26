CHP'li Yıldız'dan Çıldır Havalimanı Açıklaması: Açıklanan Karar, Geç Kalmış Ama Doğru Bir Adımdır.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılmasına ilişkin, "Bu kararın Aydın'a gerçek anlamda katkı sunabilmesi için laf değil icraat gereklidir. Açıklanan karar, geç kalmış ama doğru bir adımdır. Ancak bunun bir seçim vaadine dönüşmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için Ulaştırma Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması gerektiğini defalarca gündeme taşıdığını hatırlatan Yıldız, "Bu konu bizim için yeni değil. Biz bu ihtiyacı yıllardır söylüyoruz. Komisyonlarda, Genel Kurul kürsüsünde, bütçe görüşmelerinde Aydın'ın hava ulaşımında yaşadığı mağduriyeti defalarca anlattık. Bugün gelinen noktada iktidar, bizim yıllardır ifade ettiğimiz gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır" dedi.

Aydın'ın turizm, tarım ve ihracat açısından Türkiye'nin "en önemli illerinden biri" olduğunu ifade eden Yıldız, buna rağmen kentin uzun yıllardır hava ulaşımı bakımından geri bırakıldığını iddia ederek, "Aydın, milyonlarca turisti ağırlayan bir il. Tarımda, sanayide, ihracatta ciddi bir potansiyele sahip. Ancak yurttaşlarımız hala İzmir'e gitmek zorunda bırakılıyor. Bu hem zaman kaybı hem de ekonomik külfet yaratıyor. Çıldır Havalimanı'nın atıl bırakılması Aydın'a yapılmış büyük bir haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılmasının "müjde ya da lütuf olarak sunulamayacağını" kaydeden Yıldız, "Biz hiçbir zaman olağanüstü bir talepte bulunmadık. İstediğimiz şey, Aydın'ın hak ettiği ulaşım altyapısına kavuşmasıydı. Açıklanan karar, geç kalmış ama doğru bir adımdır. Ancak bunun bir seçim vaadine dönüşmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

"Biz CHP olarak bu sürecin her aşamasını takip edeceğiz"

Yıldız, açıklamanın ardından somut adımların atılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aydın halkı artık söz duymak istemiyor. Uçuşların ne zaman başlayacağı, hangi hatların açılacağı, altyapı ve işletme sürecinin nasıl yürütüleceği netleşmelidir. Biz CHP olarak bu sürecin her aşamasını takip edeceğiz. Bugün gelinen noktada, muhalefetin yapıcı eleştirilerinin ve halktan yana siyaset anlayışının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Çıldır Havalimanı meselesi bunun en somut örneklerinden biridir. Bu kararın Aydın'a gerçek anlamda katkı sunabilmesi için laf değil icraat gereklidir. Biz bugüne kadar nasıl bu konunun peşini bırakmadıysak, bundan sonra da bırakmayacağız. Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara gerçekten açılana kadar bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz."