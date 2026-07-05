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CHP'li Yavuzyılmaz: NATO Zirvesi Bahanesiyle Erdoğan Kendine Tahsisli Havalimanına Sahip Oldu

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, NATO Zirvesi için gelen uçakların yüzde 80-90'ının Esenboğa'yı kullanacağını, Ankara Havalimanı'nın ise Erdoğan'a tahsisli olduğunu iddia etti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek uçakların yüzde 80-90'ının Esenboğa Havalimanı'nı kullanacağını belirterek, NATO Zirvesi sürecinde yoğun olarak kullanılacağı öne sürülen ve 15 Haziran'da açılışı yapılan Ankara Havalimanı'na ilişkin, "NATO Zirvesi bahanesiyle CB Erdoğan milyarlarca lira kamu kaynağı harcayarak, kendine tahsisli bir havalimanına sahip oldu" ifadesini kullandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek uçak trafiğine ilişkin DHMİ Havalimanı Kolaylık Komitesi (HALİNKOK) tutanaklarını paylaştı. Yavuzyılmaz, 15 Haziran'da NATO Zirvesi sürecinde yoğun olarak kullanılacağı öne sürülen Ankara Havalimanı'nın zirve kapsamında beklenen hava trafiğinin yalnızca yüzde 10-20'lik kısmını karşılayacağını savundu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelecek uçakların yüzde 80-yüzde 90 oranında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacağını resmi belgelerle tespit ettik."

Anlaşılıyor ki geriye kalan sadece yüzde 10-yüzde 20'lik kısımdaki uçaklar Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nı kullanacak. Yani NATO Zirvesi bahanesiyle, CB Erdoğan milyarlarca lira kamu kaynağı harcayarak, kendine tahsisli bir havalimanına sahip oldu. Bakalım AKP, o havalimanında ne filmler çevirecek?"

Kaynak: ANKA
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