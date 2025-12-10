Haberler

Deniz Yavuzyılmaz: Akp, Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılan Zafer Havalimanı Zarar Üstüne Zarar Rekoru Kırmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı'nın garanti yolcu sayısına ulaşamadığını ve 300 milyon TL kamu zararı oluştuğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle 11 ayda 300 milyon TL kamu zararı oluştuğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nda zarar üstüne zarar rekoru kırmaya devam ediyor. 2025'in ilk 11 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 34 bin 153. Hata payı yüzde 97,17! Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 6 milyon 68 bin 482 Euro. Güncel kurla 300 Milyon Lira! Bunun adı peşkeştir!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
