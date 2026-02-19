Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Otoyol Özelleştirmesine Tepki: "Bu Özelleştirme Planı, Vatandaşın Cebini Delme Planıdır"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamunun işlettiği otoyollardan biri olan Adana-Gaziantep Otoyolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını belirterek, "Şu anda 102 lira olan araç geçiş ücretinin, 415 liraya çıkması demektir. Açık ve net, bu özelleştirme planı, vatandaşın cebini delme planıdır" dedi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya paylaşımında "AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamunun işlettiği otoyollardan biri de; KGM Çukurova Otoyolları bünyesindeki Adana-Gaziantep Otoyolu" dedi.

Söz konusu otoyolun güzergahının Adana-Osmaniye-Gaziantep, uzunluğunun 157 kilometre, mevcut geçiş ücretinin 102 lira olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda, araç geçiş ücretine yüzde 300 oranında zam yapılmasının beklendiğini kaydetti. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılı itibariyle; Karayolları 5.Bölge'de, kamunun işlettiği, Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,65 lira, en yakın karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Ankara-Niğde Otoyolu'nun araç geçiş ücreti kilometre başına 2,64 lira. Aradaki fark 4 kat. KGM Çukurova Otoyolları bünyesindeki Adana-Gaziantep Otoyolu'nun özelleştirilmesi demek. Şu anda 102 lira olan araç geçiş ücretinin, 415 liraya çıkması demektir. Açık ve net, bu özelleştirme planı, vatandaşın cebini delme planıdır."



