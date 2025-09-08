CHP'li Yalçın Karatepe'den Cevdet Yılmaz'a Tepki: Gerçek İşsizlik Oranı Yüzde 29,6

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor" ifadelerine tepki göstererek, "Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,6. Pandemi dönemini de geride bırakan rakamlar. Avrupa'nın işsizlik sorunu yaşayan ülkelerinden İspanya'da gerçek işsizlik yüzde 18,5. Türkiye'den 11 puan aşağıda. Türkiye'de işsizlik rakamları öyle seviyelere ulaştı ki, Avrupa ülkelerinin nüfusuyla kıyaslamak daha doğru olur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açılış konuşmasında "İş aramıyorsa bir insan işsiz sayılmıyor" ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Karatepe, şunları kaydetti:

"Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,6. DİSK'in son raporuna göre Temmuz ayında gerçek işsiz sayısı 12 milyon. Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,6. Pandemi dönemini de geride bırakan rakamlar. Avrupa'nın işsizlik sorunu yaşayan ülkelerinden İspanya'da gerçek işsizlik yüzde 18,5. Türkiye'den 11 puan aşağıda. Türkiye'de işsizlik rakamları öyle seviyelere ulaştı ki, Avrupa ülkelerinin nüfusuyla kıyaslamak daha doğru olur. Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı, aşağıdaki seçilmiş Avrupa ülkelerinin nüfusundan daha fazla: Belçika, İsveç, Çekya, Yunanistan, Portekiz, Macaristan, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda."