CHP'li Veli Ağbaba İftira İddialarını Yalanladı

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere makam ve menfaat teklifinde bulunduğuna yönelik iddiaları sert bir dille yalanladı. Ağbaba, söz konusu iddiaların "alçakça bir iftira" olduğunu belirterek, hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Ağbaba, CHP 38'inci Olağan Kurultayında delegelere makam ve menfaat teklifinde bulunduğuna dair iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"38. Olağan Kurultayımızda delegelerimize makam ve menfaat teklifinde bulunduğuma dair iddialar alçakça bir iftiradan ibarettir. Parti içerisinde başarısız olan bir grup muhterisin, hem kurultayda hem de son yerel seçimlerde başarılı olup partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan ve önümüzdeki genel seçimde de aynı başarıyı sürdüreceği belli olan Genel Başkanımıza ve parti yönetimimize karşı giriştiği bu ahlaksız tutumu ve iftiraları şüphesiz tarih not edecektir. Sadece delegelerimiz değil, parti üyelerimiz, seçmenimiz ve hatta halkımız CHP'deki değişim ihtiyacını açıkça dile getirmiş ve Kasım 2023 kurultayımızda alnı ak başı dik delegelerimizin iradesi değişimden yana tecelli etmiş; bu tercihin haklılığı ve doğruluğu yerel seçimde de tescil edilmiştir.

Halkın tercihlerini dinlemeyen, anlayamayan, hazmedemeyen ve karalamaya çalışanların o gün uğradıkları şokun etkisinden hala çıkamadıkları ve bu başarıyı hayal ürünü iddia ve iftiralarla gerekçelendirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. 35 yıldır onurumla ve emeğimle siyaset yapan bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bana yöneltilen bu iftiraya karşı hem yürütülen soruşturma dosyasına kendi isteğimle beyanda bulunacağımı hem de bu iftirayı ileri sürenlere ve yayanlara karşı hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."