CHP'li Tutdere: "Kolluk da Dahil Herkesin Hukuka, Kanunlara ve Nizamlara Uygun Davranmasını Talep Ediyoruz"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda; "Adaletsizlik, hukuksuzluk ve kanunsuzluk kimden, nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin dili, rengi fikri, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, biz haksızlığın ve hukuksuzluğun her zaman karşısında olacağız. Hukuk önünde herkesin hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dahil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz" dedi.

HDP'nin, "İşkence ve kötü muameleye karşı cezasızlık rejiminin sonlandırılması" amacıyla verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şunları söyledi:

"ORANTISIZ BİR GÜCÜN KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

"HDP'nin grup önerisindeki olay Van ilinin Başkale ilçesinin Esenyamaç köyünün On İki Dere mezrasında gerçekleşiyor. Olay sabah saat 6'da hakkında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan bir şahsın gözaltına alınması için kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir operasyon sırasında yaşanıyor. Medyaya yansıyan görüntülere baktığımızda, kolluk kuvvetlerinin hakkında yakalama bulunan bu şahsı gözaltına almak için yapmış olduğu operasyonun ölçüsüz olduğunu görmekteyiz. Videolara baktığımızda köy yerleşim yerinde bulunan çocukların, kadınların köyde yaşayan bütün yurttaşların çok ciddi bir korku ve panikle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Burada havaya ateş açılmak suretiyle vatandaşlarımızı korkuya paniğe sevk ediliyorlar. Burada büyük bir kanunsuzluk, büyük bir hukuksuzluk var. Buna ilişkin Van Barosu'nun, İnsan Hakları Derneği'nin ve Hukukçular Derneği'nin hazırlamış olduğu rapora baktığımızda, olayın görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan insanların ifadeleri burada orantısız bir gücün olduğunu, oransız bir gücün kullanıldığını görüyoruz.

"KOLLUK KUVVETLERİ ZAMAN ZAMAN UYGULAMADA ÇOK CİDDİ HATALAR YAPMAKTADIR"

Kolluk kuvvetleri zaman zaman uygulamada çok ciddi hatalar yapmaktadır. Benim seçim bölgem olan Adıyaman'da 2 yıldan beri, özellikle birtakım siyasi soruşturmalarda kolluk kuvvetleri şüphelilerin bütün anayasal haklarını ortadan kaldıracak uygulamalara imza atıyor. Ne yapıyor? Keyfi olarak gözaltı sürelerini uzatıyor. Şüphelilerin müdafileri ile görüşmelerine engeller çıkarılıyor, istisna olan gözaltı sürelerinin uzatılması ilkesini kural haline getirmiş bulunmaktadırlar. Özellikle şüpheliler üzerinde baskılar oluşturmak suretiyle şüphelilerin avukatlarıyla, müdafileriyle görüşmeleri engellenmek suretiyle iradeleri sakatlanmakta, hukuka aykırı bir sürü delilin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedirler. Biz daha önce bu konuda defalarca Adalet Komisyonu'nda iktidara da Adalet Bakanlığı'na da çağrı yaptık. Ancak gelinen noktada Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bu tür kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa imza atan kolluk kuvvetleri hakkında herhangi bir soruşturma yapmadığını görmekteyiz.

"HUKUK DIŞI UYGULAMALAR ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNE VE HUKUKUNA DARBE VURMAKTADIR"

Van'daki olayda da Van Valiliği'nin açıklamasına baktığımızda, bu konuda herhangi bir idari ve adli soruşturmanın yapılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. Bu tür hukuk dışı uygulamalar ülkemizin demokrasisine ve hukukuna darbe vurmaktadır. İktidar meclise çok sayıda reform paketi getiriyor, bir sürü düzenleme yapıyoruz. Yasalarımızda temel hakları ve özgürlükleri koruyacak çok sayıda düzenleme var. Ancak, kraldan çok kralcı geçinen birtakım kolluk kuvvetleri veya uygulayıcılar, yanlış uygulamalarla bu tür şeyleri tuzla buz etmektedirler.

"HERKESİN HUKUKA, KANUNLARA VE NİZAMLARA UYGUN DAVRANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Biz CHP olarak adaletsizlik, hukuksuzluk ve kanunsuzluk kimden, nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin dili, rengi fikri, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, biz haksızlığın ve hukuksuzluğun her zaman karşısında olacağız. Hukuk önünde herkesin hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dahil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz."

ANKA / Güncel