CHP'li Taşcıer, SGK Denetim Raporunu Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sayıştayın, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024 yılı Denetim Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşcıer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay raporlarının, demokrasinin güvencesi olduğunu söyledi.

Sayıştay raporlarının, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime, hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından önemine işaret eden Taşcıer, Sayıştayın 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim Raporlarının çok şey anlattığını belirtti.

Taşcıer, "Kurumun muhasebe sisteminden alacak takibine, iç kontrolden icra süreçlerine kadar her noktada ciddi aksaklıklar zincir gibi birbirine eklenmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumunun mali tabloları maalesef gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 50 milyarlık tecil edilmiş alacak sistemde görünmüyor. Teminat kayıtları eksik, bozulan taksitlerin takibi yapılmıyor. Kısacası, tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Taşcıer, SGK'nin amacının kar etmek değil, toplumsal refahı korumak ve sosyal sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çekti.