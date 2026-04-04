CHP'li Tanrıkulu, "Mega Endüstriyel Bölgelerin" Dağılımını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Sordu

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Sanayi Alanları Master Planı" kapsamında belirlenen "Mega Endüstriyel Bölgelerin" dağılımını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a sordu.

Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan planla 13 ilde 16 Mega Endüstriyel Bölge kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Önergede, söz konusu bölgelerin ağırlıklı olarak İç Anadolu hattında konumlandırıldığına dikkati çeken Tanrıkulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, özellikle Diyarbakır'ın plan dışında bırakılmasının gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu, Mega Endüstriyel Bölgelerin hangi nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre belirlendiğini, bu kriterlerin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmadığını sordu. Bölgesel gelişmişlik endeksleri, işsizlik oranı ve sanayi altyapısı gibi verilerin dikkate alınıp alınmadığını da gündeme getirdi.

CHP'li Tanrıkulu önergesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a şu soruları yöneltti:

"Mega Endüstriyel Bölgelerin belirlendiği iller hangi nesnel, ölçülebilir ve hukuki kriterler esas alınarak tespit edilmiştir? Bu kriterler kamuoyu ile paylaşılmış mıdır? Bölgesel gelişmişlik endeksleri, kişi başına düşen gelir, işsizlik oranı ve sanayi altyapı kapasitesi gibi göstergeler değerlendirmeye alınmış mıdır? Alınmış ise Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu illerinin hangi gerekçelerle plan kapsamı dışında bırakıldığına ilişkin teknik rapor mevcut mudur? Plan hazırlanırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Organize Sanayi Bölgeleri, yatırım talepleri ve mevcut üretim kapasitesine ilişkin fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir?"

"Diyarbakır'ın Mega Endüstriyel Bölge kapsamına alınmasına yönelik çalışma bulunmakta mıdır?"

Anayasa'nın 166'ncı maddesinde devlete yüklenen 'ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı özellikle sanayileşme yoluyla gerçekleştirme' yükümlülüğü çerçevesinde; bölgesel eşitsizlikleri azaltmaya yönelik ilave Mega Endüstriyel Bölge planlaması yapılması gündemde midir? Diyarbakır ilinin stratejik konumu, genç nüfus oranı, lojistik bağlantı imkanları ve mevcut Organize Sanayi Bölgeleri dikkate alındığında; ilin ilerleyen aşamalarda Mega Endüstriyel Bölge kapsamına alınmasına yönelik bir revizyon veya ek planlama çalışması bulunmakta mıdır? Planın hazırlanma sürecinde ilgili kalkınma ajanslarının, yerel yönetimlerin, ticaret ve sanayi odalarının ve üniversitelerin görüşleri alınmış mıdır? Diyarbakır'dan herhangi bir kurumsal başvuru veya talep olmuş mudur? Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve iç göçün dengelenmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü alternatif sanayi kümelenme veya özel üretim havzası modeli üzerinde çalışılmakta mıdır? Söz konusu planın yargısal denetime konu olması halinde Bakanlığınızın dayandığı hukuki ve teknik gerekçeler nelerdir?"

Kaynak: ANKA