Sezgin Tanrıkulu'ndan Bakan Şimşek'e Özelleştirme Soruları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "2002–2025 yılları arasında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurumları eliyle özelleştirilen, satılan veya işletme hakkı devredilen tüm kamu varlıklarının tam listesi nedir" diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002–2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve Türkiye Varlık Fonu uygulamalarına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Tanrıkulu, önergesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca büyük fedakarlıklarla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve stratejik kamu varlıkları, 2002 yılından bu yana yürütülen agresif özelleştirme politikalarıyla elden çıkarılmıştır. Ancak bu satışlardan elde edilen gelirlerin şeffaf bir şekilde nereye harcandığı, satış bedellerinin gerçek piyasa değerini yansıtıp yansıtmadığı ve bu süreçte oluşan kamu zararları kamuoyu nezdinde büyük bir soru işaretidir. Özellikle Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan kurumların Sayıştay denetiminden uzak tutulması, 'kamu kaynaklarının denetimsiz kullanımı' endişesini derinleştirmektedir."

Sezgin Tanrıkulu, Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"2002–2025 yılları arasında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurumları eliyle özelleştirilen, satılan veya işletme hakkı devredilen tüm kamu varlıklarının tam listesi nedir? Gerçekleştirilen her bir satış işlemi için; Satış Bedeli ile bağımsız kuruluşlarca belirlenen Piyasa Değerleme Raporu arasındaki fark ne kadardır? Değerinin altında satılan varlıkların gerekçesi nedir? Sayıştay denetim raporlarında; özelleştirme süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı veya 'kamu zararı' oluştuğu tespit edilen işlem sayısı kaçtır? Bu zararların tazmini için sorumlulara rücu davası açılmış mıdır? Cumhuriyet tarihinin en büyük varlık satışlarından elde edilen (70 milyar doları aştığı tahmin edilen) gelirler, hangi bütçe kalemlerine aktarılmış ve somut olarak hangi yatırımlarda kullanılmıştır? Yoksa bu gelirler cari açığı kapatmak ve faiz ödemeleri için mi harcanmıştır? Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kamu şirketlerinin (THY, Çaykur, BOTAŞ vb.) mali tabloları ve borçluluk durumları neden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Varlık Fonu'nun denetim raporlarının TBMM'den ve halktan gizlenmesinin yasal dayanağı nedir? Stratejik öneme sahip (Limanlar, Tank Palet Fabrikası vb.) varlıkların satışında veya devrinde, TBMM'nin onayı neden aranmamış, süreç Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile mi yürütülmüştür?"

