Haberler

Sibel Suiçmez: İcra Dosyaları Dağ Gibi Birikmiş Durumda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, iktidarın ekonomi düzeliyor söylemlerine karşı, icra dosyalarının birikimini ve vatandaşların borç durumunu gündeme getirdi. 24 milyon icra dosyasının beklediği ve her yüz liralık vergiden 26 lirasının faize gittiğini vurguladı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İktidar koltuklarında oturanlar ekonomi düzeliyor masalları anlatırken, adliye koridorlarındaki icra dosyaları dağ gibi birikmiş durumda. Bu yıl 17 Nisan'a kadar icra dairelerine 3 milyon 71 bin yeni dosya geldi. Bu her gün her saat, binlerce vatandaşımızın malına, mülküne, ekmeğine el konuluyor demektir. Şu an icra dairelerinde bekleyen toplam dosya sayısı ise 24 milyona ulaşmış durumdadır. Neredeyse her haneye bir icra dosyası düşüyor. İşte sizin 'şahlanan Türkiyeniz'in gerçek yüzü budur, icra dairelerinde rehin kalmış bir millettir" ifadesini kullandı.

Suiçmez, "Vatandaşın bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 6 trilyon 612 milyar liraya dayandı. İnsanlar artık pazar alışverişini bile kredi kartıyla yapıyor, borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Sadece bir haftada vatandaşın borcu 38 milyar TL daha arttı. İktidar ise bu borç sarmalını sadece izlemektedir" diye konuştu.

Vatandaşın ödediği her 100 liralık verginin 26 lirasının doğrudan faize harcandığını belirten Suiçmez, "Türkiye bugün dünyanın en yüksek faizleriyle borçlanan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu yıl içinde ödememiz gereken dış borç 239 milyar dolara fırladı. Uluslararası sermaye iktidara 'Halkı daha fazla fakirleştirirsen sana güvenebilirim' demektedir" dedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

