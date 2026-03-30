CHP'li Suiçmez: Halkın Mutfağındaki Yangın Büyürken, Her Gün Milyarlarca Liramız Faiz Baronlarına Akıtılıyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 2026 yılının ilk iki ayında harcanan bütçenin halkın değil iktidarın rant düzenine hizmet ettiğini belirtti. Faiz ödemelerinin mal ve hizmet alımından kat kat fazla olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor" dedi.

Suiçmez, 2026'nın ilk iki ayında harcanan bütçe oranına ilişkin eleştiride bulundu. Suiçmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bütçe halkın değil iktidarın beslediği rant düzeninin bütçesidir. 2026 yılının ilk iki ayında, halkın vergileriyle oluşturulan bütçeden harcanan para 2 trilyon 965 milyar lira. Halkın mutfağındaki yangın büyürken, her gün milyarlarca liramız faiz baronlarına akıtılıyor. Faize 640 milyar ödenirken mal ve hizmet alımı için 151 milyar 516 milyon ödeniyor. Bütçenin asıl kara deliği ise cari transferlerdir. Tam tamına 1 trilyon 61 milyar 566 milyon TL."

Vatandaş pazarda kuruş hesabı yaparken bu devasa kaynağın kimlere transfer edildiği belirsiz. Bu rakamlar bir ekonomik model değil bir yönetim iflasının belgesidir. İktidar tercihini emekçiden, esnaftan yana değil; faiz lobisinden ve yandaştan yana kullanmaktadır. Halkın parası, denetimsiz çarkın dişlilerine kurban edilmiştir."

Kaynak: ANKA
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu...
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Fenerbahçe'den gündemi sarsan Passolig iddialarına yanıt

''Yeni anlaşma rekor tutarla imzalanmıştır'' deyip müjdeyi verdi