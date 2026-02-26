CHP'li Şevkin, Kooperatifler Kanunu'nda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi: Vatandaşın Emeği ve Birikimi Korunmalı

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşın emeği ve birikiminin korunması amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Şevkin, "Kooperatifler güven temelli yapılardır. Bu güveni zedeleyen uygulamaların önüne geçmek, ortakların haklarını korumak ve sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak devletin sorumluluğudur" dedi.

Şevkin, kooperatif ortaklarının yıllarca ödeme yapmasına rağmen konutları teslim almadığını, tapu aldıktan sonra da hukuka aykırı borç talepleriyle karşılaştığını iddia ederek, "Bu teklif, vatandaşın emeğini ve birikimini korumaya yönelik zorunlu bir adımdır" dedi.

Şevkin, kooperatifçiliğin sosyal devlet anlayışının "önemli bir parçası" olduğunu öne sürerek, "Kooperatifler güven temelli yapılardır. Bu güveni zedeleyen uygulamaların önüne geçmek, ortakların haklarını korumak ve sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak devletin sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

