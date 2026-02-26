Haberler

CHP'li Şevkin, Kooperatifler Kanunu'nda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi: Vatandaşın Emeği ve Birikimi Korunmalı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kooperatiflerin güven temelli yapılar olduğunu belirterek, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, vatandaşın emeği ve birikimini korumayı amaçlıyor.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşın emeği ve birikiminin korunması amacıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM  Başkanlığı'na sundu. Şevkin, "Kooperatifler güven temelli yapılardır. Bu güveni zedeleyen uygulamaların önüne geçmek, ortakların haklarını korumak ve sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak devletin sorumluluğudur" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Şevkin, kooperatif ortaklarının yıllarca ödeme yapmasına rağmen konutları teslim almadığını, tapu aldıktan sonra da hukuka aykırı borç talepleriyle karşılaştığını iddia ederek, "Bu teklif, vatandaşın emeğini ve birikimini korumaya yönelik zorunlu bir adımdır" dedi.

Şevkin, kooperatifçiliğin sosyal devlet anlayışının "önemli bir parçası" olduğunu öne sürerek, "Kooperatifler güven temelli yapılardır. Bu güveni zedeleyen uygulamaların önüne geçmek, ortakların haklarını korumak ve sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak devletin sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

