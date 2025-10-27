Haberler

CHP'li Sevgi Kılıç'tan Hakemlere Bahis İddiası Üzerine Sert Açıklama

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik açıklamalarını eleştirerek, hakemlerin yönettiği maçların güvenilirliğinin sarsıldığını ve hukuki süreç başlatılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tablo, bu hakemlerin yönettiği tüm maçların şaibe altında olduğunu ve TFF'nin yönettiği liglerin güvenilirliğinin ciddi biçimde sarsıldığını açıkça gösteriyor. Bu hakemler, onları atayanlar ve bu yapıya dahil olan herkes hakkında derhal hukuki süreç başlatılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Temiz spor, şeffaf yönetim, bağımsız denetim"

"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu profesyonel liglerdeki 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Kamuoyunun aylardır dile getirdiği şüpheler ne yazık ki haklı çıktı. Bu tablo, bu hakemlerin yönettiği tüm maçların şaibe altında olduğunu ve TFF'nin yönettiği liglerin güvenilirliğinin ciddi biçimde sarsıldığını açıkça gösteriyor. Bu hakemler, onları atayanlar ve bu yapıya dahil olan herkes hakkında derhal hukuki süreç başlatılmalıdır. Sporun geldiği nokta, ülkenin her alanında yaşadığımız ahlaki ve kurumsal kirlenmenin en ağır yansımalarından biri. Temiz spor, şeffaf yönetim, bağımsız denetim. Başka yolu yok!"

Kaynak: ANKA / Güncel
