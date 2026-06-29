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CHP'li Sarıbal: Tarım ve Gıda Alanı, Piyasanın İnsafına Bırakılamaz

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığını belirterek, gıda güvencesinin halkın temel hakkı olduğunu ve tarımın piyasanın insafına bırakılamayacağını söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, üreticinin üzerinde maliyet baskısı olduğunu vurgulayarak, "Tarım ve gıda alanı, piyasanın insafına bırakılamaz. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği halkın temel hakkıdır. Bu hakkı güvence altına alacak gıda egemenliği temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in, enerji ve yağlayıcılar, tarımsal girdi maliyetleri ve gübre artışına ilişkin Nisan 2026 verilerini paylaştı.

Sarıbal, "Tarımsal girdi maliyetleri artıyor; mazotun da içinde olduğu enerji ve yağlayıcılar, gübre, yem, tohum, tarım kimyasalları ve sulama maliyetleri çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor. Üretici maliyet altında ezilirken, tüketici de sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Bu tablo değişmek zorunda. Tarım ve gıda alanı, piyasanın insafına bırakılamaz. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği halkın temel hakkıdır; bu hakkı güvence altına alacak gıda egemenliği temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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