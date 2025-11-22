CHP'li Şahbaz: Diş Hekimliği Hizmetleri Kamu Sorumluluğudur

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü'nde diş hekimlerinin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Şahbaz, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlıkta koruyucu hekimliği önceleyen, kamucu, eşitlikçi ve bilim temelli bir yaklaşım benimsiyoruz. Sağlık ticaretin değil, kamunun sorumluluğudur. Genç hekimlerin eğitimi ve mesleki güvencesi devletin temel görevidir. Üniversitelerin kontenjanı, ticari kaygılarla değil ihtiyaca göre planlanarak, altyapısı ve akademik kadroları yetersiz olan Diş Hekimliği Fakülteleri kapatılacaktır. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri ülke genelinde yeniden inşa edilecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yıllardır uygulanan sermayeci ve kontrolsüz sağlık düzeni nedeniyle toplum sağlığının görünmez yükünü omuzlayan; emeği değersizleştirilen, plansız ve piyasacı sağlık politikalarının altında ezilen tüm diş hekimlerimizi ve yurttaşlarımızı ağır bir çıkmaza sürüklemiş durumda. Fakülte enflasyonu ve genç hekimlerin geleceksizliği; yeterli akademik kadrosu ve altyapısı olmadan açılan 100'den fazla diş hekimliği fakültesi, her yıl artan mezun sayısıyla istihdam krizini derinleştiriyor. Binlerce genç hekim, daha mesleğe adım atmadan 'işsizlik ya da yurtdışına göç' ikilemine sıkışıyor. Dişhekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) sayısının bir gecede yılda iki sınavdan bire düşürülmesi ise kurumsal ciddiyetsizliğin en somut örneği. Genç hekimler için istikrarsızlık ve uzayan işsizlik dönemi anlamına gelen bu ani kararda geri atım atılsa da kalıcı hale gelmesi gerekiyor.

"Asgari ücretli bir yurttaş için diş tedavisi yaptırmak neredeyse imkansız"

Muayenehanelerde artan maliyetler ve yeni ekonomik yükler; muayenehane açan hekimler yükselen maliyetlerle mücadele etmeye çalışırken, torba yasa ile getirilen yıllık ruhsat harçları mesleği yeni bir ekonomik zincire mahküm ediyor. Bu düzenleme, bütçe açıklarını hekimlere yüklemekten başka bir şey değildir. Bu ülkenin yetişmiş hekimleri, kendi ülkesinde güvenceli, onurlu ve sürdürülebilir koşullarda çalışmalıdır. Kamusal ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çökertilmesi, yurttaşın ancak dayanılmaz ağrılarla hekime ulaşabildiği bir tablo yarattı; ADSM'ler yetersiz, randevular saniyeler içinde doluyor. Özel muayene ücretleri, halkın karşılayamayacağı seviyelere yükseldi. Okullardaki taramalar ve koruyucu programlar neredeyse tamamen yok edildi. Bugün Türkiye'de asgari ücretli bir yurttaş için diş tedavisi yaptırmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bir yanda özelde fahiş fiyatlar, diğer yanda kamuda bitmeyen kuyruklar… Kısa sürede ağız ve diş sağlığı hizmeti vermeye çalışan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenmiş diş hekimlerimiz. İşte piyasalaştırılmış sağlık düzeninin gerçek fotoğrafı budur.

"Ağız ve diş sağlığı bir lüks değil; herkes için eşit bir yurttaşlık hakkıdır"

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlıkta koruyucu hekimliği önceleyen, kamucu, eşitlikçi ve bilim temelli bir yaklaşım benimsiyoruz. Sağlık ticaretin değil, kamunun sorumluluğudur. Genç hekimlerin eğitimi ve mesleki güvencesi devletin temel görevidir. Üniversitelerin kontenjanı, ticari kaygılarla değil ihtiyaca göre planlanarak, altyapısı ve akademik kadroları yetersiz olan Diş Hekimliği Fakülteleri kapatılacaktır. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri ülke genelinde yeniden inşa edilecektir. Halk Sağlığı Merkezleri, tüm vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı dahil koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği merkezler olacaktır. Her Halk Sağlığı Merkezinde Çocuk ve yetişkin diş üniteleri bulunacak; güvenceli, kamu çalışanı olarak istihdam edilen diş hekimleri tarafından koruyucu ve temel tedaviler uygulanacaktır. Mesleki özerklik korunacak, denetim kamu temelli olacaktır. Çünkü ağız ve diş sağlığı bir lüks değil; herkes için eşit bir yurttaşlık hakkıdır. Diş hekimlerimizin emeği, toplumun sağlık hakkı için birlikte mücadelemize devam edeceğiz."