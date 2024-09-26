CHP'li Öztürk'ten Zincir Marketlerdeki Sahte Bal İddialarına Tepki

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, bir zincir markette sahte bal satıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Bir hafta önce yapılan baskında tonlarca sahte bal yakalanıyor ancak bir bakıyoruz ki bu sahte ballar Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında.Bunlar nasıl oluyor da Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında satılıyor" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ankara'da düzenlenen bir operasyonda sahte bal yapımında kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi ele geçirilen firmanın ürünlerinin bir zincir markette indirimli satıldığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bu firmanın ürünlerinin bir zincir markette indirimli olarak satıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Yine bir skandalla karşı karşıyayız. Bir hafta önce yapılan baskında tonlarca sahte bal yakalanıyor ancak bir bakıyoruz ki bu sahte ballar Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında. Vatandaş bu balları alıyor ve ortaya çıkıyor. Yakalanan ürünlere el koymuyor musunuz? Bunları imha etmiyor musunuz? Yakalana ceza vermiyor musunuz? Bunlar nasıl oluyor da Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında satılıyor. Zaten millet ekonomik darboğazda. Milletin bununla zehirlenmesine nasıl izin veriyorsunuz?"