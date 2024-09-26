Üye Girişi
Haberler

CHP'li Öztürk'ten Zincir Marketlerdeki Sahte Bal İddialarına Tepki

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de sahte bal satışı iddialarını gündeme getirerek, zincir marketlerde sahte ürünlerin nasıl satıldığını sordu. Son yapılan baskında tonlarca sahte balın yakalandığını belirten Öztürk, bu ürünlerin raflarda nasıl yer aldığını sorguladı.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, bir zincir markette sahte bal satıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Bir hafta önce yapılan baskında tonlarca sahte bal yakalanıyor ancak bir bakıyoruz ki bu sahte ballar Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında.Bunlar nasıl oluyor da Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında satılıyor" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Ankara'da düzenlenen bir operasyonda sahte bal yapımında kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi ele geçirilen firmanın ürünlerinin bir zincir markette indirimli satıldığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bu firmanın ürünlerinin bir zincir markette indirimli olarak satıldığı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Yine bir skandalla karşı karşıyayız. Bir hafta önce yapılan baskında tonlarca sahte bal yakalanıyor ancak bir bakıyoruz ki bu sahte ballar Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında. Vatandaş bu balları alıyor ve ortaya çıkıyor. Yakalanan ürünlere el koymuyor musunuz? Bunları imha etmiyor musunuz? Yakalana ceza vermiyor musunuz? Bunlar nasıl oluyor da Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinin raflarında satılıyor. Zaten millet ekonomik darboğazda. Milletin bununla zehirlenmesine nasıl izin veriyorsunuz?"

CHP'li Öztürk'ten Zincir Marketlerdeki Sahte Bal İddialarına Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Hasan Öztürk Politika Ekonomi Güncel Tarım Bursa

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu
Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });