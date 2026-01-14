CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

(TBMM) - CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bize diyorlar ki 'neden nöbet tutuyorsunuz, şov yapıyorsunuz.' Biz şov yapmıyoruz. Biz Ulus'ta ucuz otellerde insanlık onuruna yaraşmayan konaklama yapmak zorunda olan emekliler için nöbet tutuyoruz. Derhal emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği emekli aylığını bu Meclis'e getirin yoksa bütün emeklilerin vebali üzerinize olacak" dedi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, açıklamasında şunları söyledi:

"Bize diyorlar ki 'neden nöbet tutuyorsunuz, şov yapıyorsunuz.' Biz şov yapmıyoruz. Biz Ulus'ta ucuz otellerde insanlık onuruna yaraşmayan konaklama yapmak zorunda olan emekliler için nöbet tutuyoruz. Biz daha dün emekli olup evinden atılan, kirayı ödeyemediği için sokakta yaşamak zorunda kalan, havanın soğuk olması nedeniyle de bir arabanın içine girip orada zehirlenerek hayatını kaybeden emekli yurttaşımız için burada nöbetteyiz. İşte konaklamak için yer bulamayan, para bulamayan, sokakta yaşamak zorunda bırakılan emekli yurttaşımızın arabanın içerisine sığınarak yaşamını yitirmesinin sorumlusu sizsiniz. Bu utançla siz emeklilierin karşısına acaba nasıl çıkacaksınız? Derhal emeklilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam süreceği emekli aylığını bu Meclis'e getirin yoksa bütün emeklilerin vebali üzerinize olacak."