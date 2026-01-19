Haberler

CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi 12'nci Gününde... Cemal Enginyurt: Sarayın Halka Yaptığı Zulme Karşı TBMM'de Nöbetteyiz

Güncelleme:
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, parti olarak başlattıkları 'Meclis'i terk etmeme' eyleminde, Saray'ın halka yaptığı zulme karşı TBMM'de direniş sergilediklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminde, "Sarayın halka yaptığı zulme karşı TBMM'de nöbetteyiz. Sarayda sefahat, Meclis'te direniş!" dedi.

CHP'li milletvekillerinin emeklilere maaş artışı talebiyle başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemi 12'nci gününde devam ediyor. TBMM Genel Kurul salonunda açıklama yapan Enginyurt, "Hak, hukuk, adalet için; işçinin, çiftçinin, 16 milyon emeklinin, esnafın, memurun ve gençlerin geleceği için.. Sarayın halka yaptığı zulme karşı TBMM'de nöbetteyiz. Sarayda sefahat, Meclis'te direniş!" diye konuştu.

