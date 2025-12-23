Haberler

Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Kayışoğlu: Hayat Pahalılığı Karşısında Eriyen Ücretlere Rağmen İktidar Elini Yine Taşın Altına Koymadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, hükümete tepki gösterdi. 28 bin 75 TL'lik tutarın işçi ve emekçiyi yalnız bıraktığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi.

Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonların aylardır umutla beklediği 2026 asgari ücret maratonu yine hüsranla sonuçlandı. İşçiye, emekçiye reva görülen rakam yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL! Hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretlere rağmen iktidar elini yine taşın altına koymadı; işçiyi, emekçiyi bir kez daha yalnız ve yüzüstü bıraktı. Bu düzen değişecek. Emeğin hakkını alan, insan onuruna yakışır bir yaşamı savunan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
