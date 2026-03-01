Özgür Karabat'tan "Acil Önlem Çağrısı": "Akaryakıt Sabitlensin, Köi Ödemeleri Ertelensin"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, küresel gerilimlerin Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıyacağına işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki artış A'dan Z'ye her ürüne zam olarak yansıyacak. Bunun bedelini yine vatandaş ödeyecek" dedi. Karabat, iktidarın "güçlü ekonomi" söyleminin böylesi bir küresel şok karşısında test edileceğini belirterek, akaryakıt fiyatlarının sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının Türkiye'ye ekonomik etkilerine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Karabat'ın "Acil önlem çağrısı: Akaryakıt sabitlensin, KÖİ ödemeleri ertelensin" başlıklı açıklama şöyle:

"Savaşın başlaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları hızla çıkacaktır. AKP'nin güçlü ekonomi masalının ne kadar boş olduğunu bir kez daha göreceğiz. Petrol zamlarından kaynaklı A'dan Z'ye her şeye zam yağacak. Bedeli yine vatandaş ödeyecek. Yaklaşık üç yıldır yüksek enflasyona rağmen enflasyonda herhangi bir gelişme sağlayamayan Mehmet Şimşek, suçu kuraklığa, eğitime, sağlığa, kiraya, gıdaya vb. bağlıyordu. Bu sefer de Şimşek, İran kaynaklı artışları bahane yapacaktır. Sözde Merkez Bankası rezervleri rekor kırıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bu rezerv artışı 'carry trade', yüksek faiz ve altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklı. Yani sağlıklı bir rezerve sahip değiliz. AKP bu rezervlere güveniyorsa işte kullanmanın tam zamanı."

"KDV yeniden yüzde 18'e çekilsin"

Nakliye ve enerji fiyatları, en temel maliyet kalemini oluşturuyor. Bunlarda fiyatlar sabitlensin. Zaten açlık sınırının altında yaşayan on milyonlarca yurttaşımız bir de bu krizin bedelini ödemesin. Devlete büyük yük olan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine yapılan aylık ödemeler süresiz ve faizsiz ertelensin. Küresel gerginlikler bitince bu sözleşmeler TL'ye çevrilip düşük faizden yeniden yapılandırılsın. Gerekiyorsa projeler kamulaştırılsın. Mehmet Şimşek göreve başladığında KDV'yi yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarmıştı. KDV yeniden yüzde 18'e çekilsin.

"SGK ve BAĞ-KUR ödemeleri üç ay faizsiz ertelensin"

İşletmelerimizi koruyacak adımlar da atılmalı. SGK ve BAĞ-KUR ödemeleri üç ay faizsiz ertelensin. Dönem sonunda gerekiyorsa yeniden uzatılsın. Emekliye, memura, okuldaki öğrenciye sıra gelince 'Bütçe yetersiz' diyenler, buyurun fırsat. Yüz milyarlarca liralık faiz ödemelerini bu olağanüstü dönemde halka harcayın. Savaşı bahane edip ekonomideki başarısızlıklarınızı gölgelemeyi bırakın."

