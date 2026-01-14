Haberler

Özgür Karabat: "Konkordato Düzeninin Ağır Bilançosu, Şirketler Çöküyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2023'ten bu yana Türkiye'de konkordato sayılarında %442'lik bir artış yaşandığını belirterek mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi. Ekonomik kriz ve şirket iflaslarını değerlendiren Karabat, bu durumun derin bir ekonomik krizin yansıması olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başladığı 2023'ten bu yana konkordato sayılarında yüzde 442'nin üzerinde artış olduğunu belirterek, "Bu tablo başarısız ekonomi yönetiminin sonucudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye ekonomisinde yaşanan derin krizin şirketler cephesinde konkordato patlamasıyla görünür hale geldiğini belirterek, mevcut ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

Karabat, yaptığı açıklamada, enflasyondan emekli maaşlarına, asgari ücretten temel yaşam giderlerine kadar her alanda ekonomi politikasının çöktüğünü vurgulayarak bu iflasın artık şirket bilançolarına da yansıdığını ifade etti. Konkordato verilerinin ekonomik tablonun ciddiyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"Konkordato sayıları katlandı"

Paylaşılan verilere göre; 2023 yılında konkordatoda geçici mühlet sayısı 519, kesin mühlet 353 iken, 2024'te geçici mühlet 1.723'e, kesin mühlet 827'ye çıktı. 2025'te ise geçici mühlet 2.817, kesin mühlet 1.708 oldu. Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başladığı 2023'ten bu yana konkordato sayılarında yüzde 442'nin üzerinde artış olduğunu belirterek, "Bu tablo başarısız ekonomi yönetiminin sonucudur" dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren her şirketin milli servet olduğunu vurgulayan Karabat, şirketlerin sadece konkordato ilan etmekle kalmadığını, aynı zamanda yurt dışına taşındığını söyledi. İstihdam sağlayan ve vergi ödeyen bu yapıların korunması gerekirken yok oluşlarının izlenmesini sert biçimde eleştirdi.

"Atatürk'ün sanayileşme vizyonu tasfiye ediliyor"

Karabat, Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözüyle simgeleşen sanayileşme hamlelerinin; özelleştirme, sıcak para, dış borç ve tüketime dayalı neoliberal politikalarla tasfiye edildiğini ifade etti. Savunma sanayii dışında pek çok sektörde geri dönülmez kayıplar yaşandığını belirtti. Hizmet, ithalat ve ticarete dayalı yeni ekonomik düzenin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Karabat, "Algılarla yönetilen bu ekonominin ülkeye vaadi sefaletten başka bir şey değildir" sözleriyle uyarıda bulundu.

Özgür Karabat, konkordato verilerinin ekonomi yönetimi açısından ciddi bir alarm niteliği taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.

