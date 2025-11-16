CHP'li Karabat: Ekonomi Yönetimine Güven Sıfır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirerek hükümetin ekonomi politikaları ile yargı üzerindeki etkisini eleştirdi. Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iktidarın "çöken ekonomi yönetimini ayakta tutmak için yargı cuntasını devreye soktuğunu" savundu.

Karabat, TCMB'nin son anket verilerinin ekonomik krizin derinleşeceğine işaret ettiğini belirterek, piyasa beklentileri ile hükümetin resmi hedefleri arasındaki uyumsuzluğa dikkati çekti. "Bu politika setine kimsenin güveni kalmadı. Ne içeride ne dışarıda verilen hiçbir hedef ciddiye alınmıyor" ifadelerini kullanan Karabat, dövizdeki yükseliş beklentisinin enflasyonun 2026'da da yüzde 30'un üzerinde kalacağına işaret ettiğini kaydetti.

"Ekonomi yönetimine güven sıfır"

Hükümetin açıkladığı hedeflerle piyasanın öngörüleri arasındaki farkın giderek büyüdüğünü dile getiren Karabat, bunun ağır bir ekonomik yük oluşturacağını belirterek, "Ekonomi yönetimi hedefi tutturamadıkça bütçe açıklarını kapatmak için borca sarılıyor. Faize ayrılan her kuruş eğitimden, sağlıktan, sosyal destekten, üretimden çalınan kaynaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"AKP, ekonomik çöküşü yargı cuntasına dayanarak gizlemeye çalışıyor"

Açıklamasında iktidarın ekonomik krizi perdelemek için yargıyı baskı aracı olarak kullandığını savunan Karabat, "Seçimle gelen AKP, demokrasiye ve milli iradeye ihanet etti. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarından bu yana yargı cuntasının kanatları altında hareket ediyor. Bugün aynı yöntemle muhalefeti, medyayı ve toplumu sindirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Karabat, ekonomik kriz derinleştikçe iktidarın kendi seçmenlerinden de tepki almaya başladığını, bu nedenle yargı ve idari baskının arttığını ifade etti.

CHP'li Karabat, yargı üzerindeki baskının nedenini "AKP'li elitlerin rant musluklarını açık tutmak" olarak nitelendirerek, "Halk derin yoksulluğa mahkum edilirken yargı cuntası rant düzeninin devamı için çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık yönetilemediğini savunan Karabat, iktidarın ülkeye her geçen gün daha fazla zarar verdiğini belirtti. Karabat açıklamasını, "Halkımızın talebi açıktır. AKP, daha büyük yıkımlar yaratmadan bu yanlış yoldan dönmelidir" ifadeleriyle tamamladı.