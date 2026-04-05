Özgür Karabat: "Vatandaş Borca Batarken Para Baronlarına Faiz Artırılacağı Müjdeleniyor"

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından, "Vatandaş borca batarken para baronlarına faiz artırılacağı müjdeleniyor" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Karabat'ın açıklaması şöyle:

"İran savaşı AKP'nin makyajlı ekonomisinin boyasını döktü. Son bir aydaki rezerv kaybı 56 milyar doları aştı. İnsanlar yastık altına yöneliyor. Güvensizlik ve belirsizlik büyüyor. Oysa güçlü ve güven veren bir ekonomide bunlar yaşanmazdı. Sıcak parayla rezervi şişirdiler, kredi musluklarıyla harcamaları teşvik ettiler. Dışarıdan canlı görünen ancak içi boş balon ekonomisi inşa ettiler. O da en ufak sarsıntıda yıkılmaya başladı. Peki, Mehmet Şimşek ne yapıyor? Yine bildiği işi, yani sıcak paranın peşine düşüyor. Tek görevi otoriter rejimi finanse etmek ve AKP'nin harcamalarına kaynak sağlamak olan Mehmet Şimşek, bu kritik dönemde dahi halkı değil, rantçı çevreleri düşünüyor."

"Mehmet Şimşek ve TCMB yönetimi, faizin artırılacağını yurt dışı piyasalara fısıldadılar"

Politika faizi resmiyette yüzde 37. Ancak piyasa faizi yüzde 40 seviyesinde. Mehmet Şimşek ve TCMB yönetimi, bu faizin artırılacağını yurt dışı piyasalara fısıldadılar. 300 baz puan artış bekleniyor ancak rezerv kaybının daha da hızlanması durumunda 500 baz puana kadar çıkabilirler. 2026 yılı ocak-şubat döneminde bütçeden yapılan faiz harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111,5 artışla 640,1 milyar TL'ye ulaştı. Faizi ise halkımız ödeyecek. Akaryakıta, elektriğe, doğal gaza boşuna zam yapılmıyor. Bu yılın ilk iki ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 oranında artarak 2,3 trilyon TL oldu. Memura, işçiye ve emekliye TÜİK'in yüzde 30 enflasyonu üzerinden zam yapıyorlar ancak vergi tahsilatı bunun iki katından fazla artıyor.

"Ekonomide dışa bağımlılık, AKP'nin diplomatik tavizler vermesine neden oluyor"

Önümüzdeki dönemde faiz ödemeleri katlanarak artacak. İşletmeler teker teker kapanırken vatandaş daha fazla yoksulluğa gömülecek. Bireysel ve ticari kredilerle kredi kartı ödemelerinde aksamalar artıyor. Yılbaşında 595,2 milyar TL olan takipteki alacaklar, 27 Mart haftasında 666,6 milyar TL oldu. Buradaki artış yüzde 12 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Faiz artırımı ve piyasadaki güvensizlik nedeniyle kredi geri ödemelerindeki aksamalar daha da büyüyecek gibi duruyor. Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Ekonomide dışa bağımlılık, AKP'nin diplomatik tavizler vermesine neden oluyor. Otoriter rejim inşa sözüyle Blackrock gibi yapılara güvence veriliyor. Halkımızla birlikte tüm bu oyunları bozacak ve Türkiye'yi yeniden tam bağımsız bir ülke haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA