Üye Girişi
Haberler

CHP'li Karabat: AKP'nin Kumar Politikaları Toplumu Çürütüyor

CHP'li Karabat: AKP'nin Kumar Politikaları Toplumu Çürütüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin Milli Piyango'yu özelleştirip yandaşlara peşkeş çektiğini, yasa dışı kumar ve bahis sorunlarının arttığını ifade etti. Karabat, bu durumun toplumsal çürüme ve umutsuzluğa yol açtığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "AKP, Milli Piyango'yu özelleştirip yandaş Demirörenlere peşkeş çekti. Türkiye'de kumar, casino oyunları yasak. Ama Milli Piyango'nun sitesinde bunlar yasal forma sokuldu. Kazı Kazan Oyunları adı altında slot makine oyunları oynatılıyor. 'Dene' seçeneği ile ücretsiz oynatılıp, sonra para ile oynatılması sağlanıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Karabat, yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili açıklama yaptı. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde yasa dışı bahis ve kumar haberlerinin gündemden düşmediğini belirterek, "Toplumsal çürümenin ve umutsuzluğun sonucu olarak insanlar bu alanlara yöneliyor" ifadelerini kullandı. Karabat, şunları kaydetti:

"AKP'nin bu süreçte yerli ve yabancı şebekelere karşı vatandaşları koruyamadığını görüyoruz. Her yıl 50 milyar dolar civarında paranın yasa dışı bahis ve kumara gittiği belirtiliyor. Yıkılan aileler, intiharlar, dolandırıcılıklar günden güne artıyor.

AKP, Milli Piyango'yu özelleştirip yandaş Demirörenlere peşkeş çekti. Türkiye'de kumar, casino oyunları yasak. Ama Milli Piyango'nun sitesinde bunlar yasal forma sokuldu. Kazı Kazan Oyunları adı altında slot makine oyunları oynatılıyor. 'Dene' seçeneği ile ücretsiz oynatılıp, sonra para ile oynatılması sağlanıyor. Örnek videoda dünyaca ünlü kirazlı, karpuzlu, 7 rakamlı slot oyununu görebilirsiniz. Oyunlarda kullanılan simgeler, müzikler, efektler, bonus hediyelerin hepsi kullanıcıyı kendisine daha fazla bağımlı hale getiriyor. İşte bu bağımlılığı sağlayanlardan birisi de maalesef Milli Piyango. Bilinç altına bu görüntüleri ve sesleri yerleştiren kullanıcılar, daha fazlasını istiyor. Milli Piyango'da slot oyunlara alışan vatandaşlar, yüksek kazanç ve alternatif oyunlar için farklı yasa dışı sitelere yöneliyor.

On milyonlarca vatandaşımız Gürcistan, Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan gibi merkezlerde yönetilen sitelere üye oldu. İş kontrolden çıkınca yasa dışı bahis ve kumar operasyonları yapıldı. Ama artık çok geç. Bahis ve kumar bağımlılığının politik yanını görmezden gelemeyiz. AKP'nin hukuk tanımayan, güven vermeyen, toplumu bölen rantçı politikaları insanları karamsarlığa sürükledi. Bitmeyen ekonomik kriz insanları dolandırıcıların kucağına itti.  AKP kayyumlarla, tetikçi yargıçlarla hareket etse de, ülkenin gerçek gündemini asla örtbas edemiyor. Halkımız huzur ve refah istiyor. İktidarını sürdürmek için her türlü kirli oyunu oynayan AKP, ülkeyi felakete sürüklüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı

 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.