Haberler

CHP'li İlgezdi: Yurt Arazi TÜRGEV'e Peşkeş Çekildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, DHMİ'nin devrettiği yurt arazisinin TÜRGEV'e verilmesini eleştirerek, öğrencilerin yurt sıkıntısına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin merkezi konumdaki araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yurt yapmak için bedelsiz devrettiğini, ancak bakanlığın araziyi TÜRGEV'e verdiğini belirterek, "Ankara'da her 17 öğrenciden sadece birine devlet veya üniversite yurdu düşerken, DHMİ'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettiği yurt arazisi TÜRGEV'e peşkeş çekildi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, DHMİ'nin başka bir kurumdan para ile aldığı arazinin TÜRGEV'e devri ile ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu. DHMİ'den gelen yanıtta, "01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan imar planı değişikliği ilanı kapsamında, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Cami' ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca anılan taşınmazın 'Bir Kısmının Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis' yapılması için mülkiyetinin devri talep edilmesi neticesinde; Eski 7363 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 14.002 m2 yüzölçümlü taşınmaz, (ifrazen 7363 ada, 21 ve 22 parseller) yapılan imar düzenlemesi çerçevesinde 11.10.2011 tarihli ve 2011/2349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Maliye Hazinesi adına devri yapılmıştır" denildi.

İlgezdi, yurt sıkıntısı nedeniyle okullarını bırakmak zorunda olan on binlerce öğrenci olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt için kendisine tahsis edilen araziyi devlet yurdu yapmak yerine yandaş TÜRGEV'e veriyor. TÜRGEV, şehrin merkezindeki kupon arazide inşa ettiği yurt sayesinde Gazi, Ankara, Hacı Bayram üniversiteleri başta olmak üzere çok büyük bir öğrenci potansiyelinin bulunduğu bölgede; yürüme mesafesinde özel bir yurda ve yurdun altında yer alan çok sayıda kafe ile yemek alanına kavuşuyor. İktidar, kendine yandaş nesil yetiştirme projesi nedeniyle kamu kaynaklarını ihtiyacı olan öğrencilere devlet yurdu yapmak yerine, yandaş vakfa peşkeş çekiyor. Gencecik, pırıl pırıl beyinlerin hayallerini çalıyorsunuz. Onların gelecekleri ile birlikte o gençlerin ülkemize sunacakları katkıyı da engelliyorsunuz. Ne tarih ne geçmiş ne de gelecek sizi affedecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.