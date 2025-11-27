CHP'li İlgezdi: Yurt Arazi TÜRGEV'e Peşkeş Çekildi

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin merkezi konumdaki araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yurt yapmak için bedelsiz devrettiğini, ancak bakanlığın araziyi TÜRGEV'e verdiğini belirterek, "Ankara'da her 17 öğrenciden sadece birine devlet veya üniversite yurdu düşerken, DHMİ'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettiği yurt arazisi TÜRGEV'e peşkeş çekildi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, DHMİ'nin başka bir kurumdan para ile aldığı arazinin TÜRGEV'e devri ile ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundu. DHMİ'den gelen yanıtta, "01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan imar planı değişikliği ilanı kapsamında, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Cami' ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca anılan taşınmazın 'Bir Kısmının Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis' yapılması için mülkiyetinin devri talep edilmesi neticesinde; Eski 7363 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 14.002 m2 yüzölçümlü taşınmaz, (ifrazen 7363 ada, 21 ve 22 parseller) yapılan imar düzenlemesi çerçevesinde 11.10.2011 tarihli ve 2011/2349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Maliye Hazinesi adına devri yapılmıştır" denildi.

İlgezdi, yurt sıkıntısı nedeniyle okullarını bırakmak zorunda olan on binlerce öğrenci olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt için kendisine tahsis edilen araziyi devlet yurdu yapmak yerine yandaş TÜRGEV'e veriyor. TÜRGEV, şehrin merkezindeki kupon arazide inşa ettiği yurt sayesinde Gazi, Ankara, Hacı Bayram üniversiteleri başta olmak üzere çok büyük bir öğrenci potansiyelinin bulunduğu bölgede; yürüme mesafesinde özel bir yurda ve yurdun altında yer alan çok sayıda kafe ile yemek alanına kavuşuyor. İktidar, kendine yandaş nesil yetiştirme projesi nedeniyle kamu kaynaklarını ihtiyacı olan öğrencilere devlet yurdu yapmak yerine, yandaş vakfa peşkeş çekiyor. Gencecik, pırıl pırıl beyinlerin hayallerini çalıyorsunuz. Onların gelecekleri ile birlikte o gençlerin ülkemize sunacakları katkıyı da engelliyorsunuz. Ne tarih ne geçmiş ne de gelecek sizi affedecek."