Haberler

CHP'li Gürer: Ekonomik Krizin Kazananı Bankalar, Kaybedeni Emekliler ve Dar Gelirliler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılında bankacılık sektörünün elde ettiği karları değerlendirerek, bankaların yüksek kazanç sağlarken vatandaşların geçim derdiyle boğuştuğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankacılık sektörünün 2025 yılına ilişkin verilerini değerlendirdi. Gürer, "Vatandaş geçim derdiyle boğuşurken, bankalar günde ortalama 2,5 milyar TL kar yazdı. Ekonomik krizin tek kazananı bankalar oldu" dedi.

Gürer, bankaların 2025 yılının ilk 11 ayında 843 milyar TL'yi aşan net kar elde ettiğine dikkat çekerek, "Sadece kasım ayında bankaların kasasına giren net kazanç 91 milyar TL'yi buldu. Halk yüksek faiz ve enflasyon altında ezilirken, bankalar karlarını katladı" ifadesini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca emekli, asgari ücretli ile dar ve sabit gelirlinin geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini vurgulayan Gürer, "Bir yanda 843 milyar TL kar eden bankalar, diğer yanda borç sarmalında 5,8 trilyon TL'ye ulaşan vatandaş borcu var" dedi.

Gürer, bankacılık sektörünün geçmiş yıllardaki karlarına da değinerek, "Bankalar 2023 yılını 620 milyar TL, 2024 yılını ise 660 milyar TL net karla kapatmıştı. Ancak 2025 yılının henüz ilk 11 ayında net kar 842 milyar 845 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın tamamına göre şimdiden yaklaşık yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor" dedi.

Vatandaşın borçluluk düzeyinin hızla arttığını belirten Gürer, "2024 yılında vatandaşın bankalara olan toplam borcu 3 trilyon 978 milyar TL iken, 19 Aralık 2025 itibarıyla bu rakam 5 trilyon 816 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki, yani icralık borçlar ise 2024'te 110 milyar TL iken 2025'te 235 milyar 536 milyon TL'ye çıktı" diye konuştu.

Takipteki borçlardaki artışın vahametine işaret eden Gürer, "Yüzde 112'lik bu artış, halkın borçlarını çeviremediğini ve icra kıskacına sürüklendiğini gösteriyor" dedi.

Vatandaşın bankalara ödediği faiz tutarlarının da rekor seviyelere ulaştığını kaydeden Gürer, "2024 yılında vatandaşlar toplam 666 milyar TL faiz öderken, 2025 yılının Kasım ayı itibarıyla bu rakam 1 trilyon 45 milyar 548 milyon TL'ye çıktı. Halkın cebinden çıkan para bankaların kar hanesine yazılıyor. Ekonomik krizin tek kazananı bankalar oldu" ifadelerini kullandı.

Yoksulluğun derinleştiği bir dönemde sınırlı bir kesimin büyük kazanç sağladığını belirten Gürer, "Mevcut sistem zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor