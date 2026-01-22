CHP'li Gürer: "Çiftçilerin Kredi Almasının Önündeki Engeller Kaldırılmalı, Çiftçilerimizin Finansmana Erişimi Sağlanmalıdır"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara ve kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşların kredi kullanamamasına tepki gösterdi. Gürer, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan çiftçilerin kredi almasının önündeki engeller kaldırılmalı, çiftçilerimizin finansmana erişimi sağlanmalıdır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin yaşadığı kredi sorununa dikkat çekti. Gürer, şunları söyledi:

"Konuşmamın başında öncelikle Tarım ve Orman Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda ülke genelinde bankalara borcu olan çiftçilerimiz ya da kredi kartı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlara borcu bulunan vatandaşlarımız kredi almak istediklerinde olumsuz yanıt almaktadır. Özellikle esnaf ve çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu varsa bankalardan kredi almaları mümkün olmamaktadır.

Bu yıl mevsim şartları nedeniyle kar ve yağmurun toprakla buluşması, rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olma ihtimalini artırmıştır. Ancak çiftçiler kredi alamadıkları için ilaç, gübre, tohum ve mazot gibi giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle, esnafımızın ve çiftçimizin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın krediye erişimi sağlanmalıdır. Son 10 gündür Ziraat Odası başkanları, çiftçiler ve esnaflar gün boyu bizleri arıyor, 'Sesimizi duyurun' diyorlar.

Buradan çağrımızı yineliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu duruma mutlaka müdahale etmesini bekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan çiftçilerin kredi almasının önündeki engeller kaldırılmalı, çiftçilerimizin finansmana erişimi sağlanmalıdır.

2025 yılı çiftçi, besici ve üretici için oldukça zor geçmiştir. İklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklık ve zirai don, çiftçilerimizin borçlarını ödemekte ciddi sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bu gerçekler ortadayken borçlu çiftçiye kredi verilmemesi, hem üreticiyi hem de ülkenin gıda üretim sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi ve çiftçiye gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir."