Gökçe Gökçen: "Chp Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilgekağan Gözdağı Olsun Diye Tutuklandı"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadıköy'de asgari ücret protestosunda gözaltına alınarak tutuklanan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilgekağan Şarbat'ın durumuna ilişkin "İktidar, yoksulluğun siyasi bir tercih sonucu olduğunun anlaşılmasını istemiyor. Emekçi vatandaşlarımızın yaşadıklarının kendi başarısızlığıymış gibi sanılmasını istiyor. Bilgekağan tam da bu yoksulluğa ve adaletsizliğe itiraz eden bir genç olduğu için, itiraz edecek diğer gençlere gözdağı olsun diye tutuklandı" dedi.

Kadıköy'de asgari ücret protestosu sebebiyle gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilgekağan Şarbat, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce kaçma şüphesiyle tutuklandı. CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Bilgekağan Şarbat'ın tutuklanması, iktidarın asgari ücretliye bakışını ortaya koyuyor. Vatandaşı yalnızlaştıran ve itirazları susturmaya çalışan iktidar, yoksulluğun vatandaşın kendi başarısızlığıymış gibi anlaşılmasını istiyor. Oysa bu yoksullaşma, bile isteye yapılan bir siyasi tercihin konusu. CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilgekağan Şarbat, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasına dikkat çekmişti. Barışçıl protesto sırasında polisin herhangi bir uyarısı olmamıştı. Protesto dağıldıktan sonra yapılan gözaltı işlemi sonrasında ezberden yazılan bir siyasi kararla Bilgekağan tutuklandı.

Asgari ücretli, yaşadığı yoksulluğun farkında. İktidarın rahatsız olduğu şu: İktidar, bu yoksulluğun siyasi bir tercih sonucu olduğunun anlaşılmasını istemiyor. Emekçi vatandaşlarımızın yaşadıklarının kendi başarısızlığıymış gibi sanılmasını istiyor. Oysa emekçiye de emekliye de hak görülmeyen insanca yaşam, bir avuç azınlığın ayrıcalıkları uğruna feda ediliyor. Bilgekağan tam da bu yoksulluğa ve adaletsizliğe itiraz eden bir genç olduğu için, itiraz edecek diğer gençlere gözdağı olsun diye tutuklandı. Hatırlatıyoruz: Bilgekağan ve tüm siyasi tutuklular er ya da geç serbest kalacak, halkı açlığa mahkum edenler hesap verecek."