Haberler

CHP Kayseri Milletvekili Genç: Her Gün 12 Bin Kişi İlk Kez Borçlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Bankalar Birliği verilerine dayanarak borçlanma oranlarının alarm verici seviyelere ulaştığını belirtti. Her gün yaklaşık 12 bin kişinin ilk kez borçlandığı ve günde 4 bin kişinin eksi hesaba düştüğünü vurgulayan Genç, mevcut ekonomik düzenin acil olarak değişmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Türkiye'de her gün yaklaşık 12 bin kişinin ilk kez borçlandığını, yalnızca bir ayda 361 bin kişinin kredi kartı kullanmaya başladığını, günlük ortalama 4 bin kişinin eksi hesaba düştüğünü belirterek, "Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır" dedi.

TBB Risk Merkezi'nin Kasım 2025 Aylık Bülteni verilerini değerlendiren Genç, ülkede derinleşen borç krizinin artık "olağan bir ekonomik dalgalanma" değil, milyonları içine alan yapısal bir çöküş haline geldiğini söyledi.

Risk Merkezi verilerine göre Kasım 2025'te yalnızca bireysel kredi kartı için finansal sisteme ilk kez giren kişi sayısının 361 bin, ilk kez kredi kartı kullananların 361 bin, ilk kez ek hesap kullananların 120 bin, ilk kez ihtiyaç kredisi kullananların 15 bin, ilk kez konut kredisi kullananların ise 22 bin kişi olduğuna işaret eden Genç, "361 bin kişi bir ayda borçlanmaya başlamış demek, her gün yaklaşık 12 bin yeni insanın 'geçinemiyorum' diyerek bankaya gitmesi demektir. Bu kalkınma değil, çaresizliktir" değerlendirmesinde bulundu.

"Her ay 120 bin kişi ek hesaba düşüyor"

Aynı ay ilk kez ek hesap kullanan kişi sayısının 120 bin olduğunu belirten Genç, "Bu, günde 4 bin kişinin maaşı yetmediği için eksi bakiyeye girmesi demektir. Ek hesap artık istisna değil, geçim aracı haline gelmiştir" dedi.

Risk Merkezi'nin grafiğine göre 2025 Kasım itibarıyla, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen tekil kişi sayısının 1 milyon 182 bin 376 olduğuna dikkati çeken Genç, "Buna göre her 70 yetişkinden 1'inin bankalara borcunu ödeyememesi, günde yaklaşık 39 bin kişinin fiilen 'aksak borçlu' statüsünde yaşaması anlamına geliyor. Bu insanlar yalnızca borçlu değil, sistem dışına itilen yurttaşlardır. Kredi alamaz, ev kiralayamaz, iş kuramaz hale geliyorlar" açıklamasını yaptı.

"İcra sistemi kilitlenmiş durumda"

Aşkın Genç, 23 Ocak 2026 itibarıyla açık icra dosyası sayısının 24 milyon 128 bin, son bir yıldaki artışın 1 milyon 857 bin, 23 günde gelen yeni dosya sayısının ise 575 bin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de neredeyse her 3 yurttaşa 1 icra dosyası düşüyor. Adalet sistemi değil, borç sistemi çalışıyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor, her gün 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor, her gün 39 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Bu tablo büyüme değil, sosyal çöküştür. Türkiye kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeye dönüştürüldü. Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır."

Kaynak: ANKA / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor