CHP'li Erhan Adem: Karapınar'da Üreticiler Feryat Ediyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Karapınar ilçesinde şap hastalığı ve şeker pancarı alımlarındaki aksaklıkların üreticileri mağdur ettiğini belirtti. Adem, üretim maliyetlerinin arttığını ve çiftçilerin devlet desteğinden yoksun bırakıldığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Karapınar ilçesinde şap hastalığı ve şeker pancarı alımlarındaki aksaklıklar nedeniyle üreticilerin mağduriyet yaşadığını belirtti. Adem, "Karapınar'da üretici feryat ediyor: Şap hastalığı nedeniyle 200 hayvan kesime gönderildi, binlerce ton pancar tarlada çürümek üzere. Şeker pancarı üreticilerimiz sezon ortasına gelinmesine rağmen sadece yüzde 30 söküm yapabilmiş durumda. Üretim maliyeti arttı, ürün değer bulmuyor. Buradan iktidara sesleniyorum: Üreticiyi oyalamayı bırakın. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğidir. Çiftçiyi desteklemeyen, kendi halkını doyuramaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'nın Karapınar ilçesinde süt ve besicilik yapan üreticiler ile şeker pancarı çiftçileriyle bir araya geldi. Ziyaretlere CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Karapınar İlçe Başkanı İlter Çolakoğlu ve partinin ilçe örgütünden temsilciler de katıldı.

Karapınar'da yüksek teknoloji ve bilimsel verilere dayalı üretim yapan Dora Çiftliği'nde yaşanan şap hastalığına dikkat çeken Adem, "En ileri üretim metotları kullanılsa bile salgın hastalıklarla baş edemeyen çiftçi sahipsiz bırakılmış durumda. 200'den fazla hayvanı kesime göndermiş çifçimiz" dedi.

Bölgedeki şeker pancarı üreticileriyle yapılan görüşmelerde de Ereğli Şeker Fabrikası'nın alım kapasitesini artırmaması ve kantar işlemlerindeki aksaklıklar nedeniyle nakliyecilerin ve çiftçilerin mağdur olduğu belirtildi. Şeker pancarı söküm oranının henüz yüzde 30'larda olduğunu ifade eden çiftçiler, yağış dönemine girilmesi halinde tarlaya giremeyecekleri, alanda kalacak ürünlerin çürüyeceği gerekçesiyle büyük kayıp yaşayacaklarını dile getirdi.

Bu sorunların çözümü için üreticilerin taleplerini raporlayarak TBMM'ye taşıyacaklarını belirten Adem, şöyle konuştu:

"Konya Karapınar'da üretici feryat ediyor: Şap hastalığı nedeniyle 200 hayvan kesime gönderildi, binlerce ton pancar tarlada çürümek üzere. Çiftçiyle, besiciyle, nakliyeciyle görüştük, hepsinin ortak sesi bir: 'Devlet yanımızda değil.' Dora Çiftliği, Türkiye'nin teknolojiyle donatılmış nadir üretim merkezlerinden biri. Ancak buralarda bile şap hastalığına karşı koruma sağlanamıyorsa, Türkiye'de tarım ve hayvancılık sistemi alarm veriyor demektir.

Şeker pancarı üreticilerimiz sezon ortasına gelinmesine rağmen sadece yüzde 30 söküm yapabilmiş durumda. Kantarlar düşük alım yapıyor. Nakliyeci günlerce bekletiliyor. Yağışlar gelirse pancar tarlada kalacak, çiftçi zarar edecek. Üretim maliyeti arttı, ürün değer bulmuyor. Bu kısır döngü üreticinin değil, kötü yönetimin sonucudur.

Tarımda planlama şarttır. Hayvancılıkta sağlık seferberliği ilan edilmelidir. Şeker pancarı üretimi stratejik üründür; fabrikalar kapasite artırımı ve kantar düzenlemesi yapmalı, alım garantileri netleşmelidir. Buradan iktidara sesleniyorum: Üreticiyi oyalamayı bırakın. Tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğidir. Çiftçiyi desteklemeyen, kendi halkını doyuramaz. Bugün Karapınar'da, Ereğli'de, Konya Ovası'nda yaşananlar sadece birer bölgesel sorun değil, Türkiye tarımının çöküşünün açık göstergesidir. Biz buna razı değiliz. Üreten Türkiye için, üreticinin emeği için mücadele etmeye devam edeceğiz."

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

