CHP'li Erhan Adem: 'Çiftçiye Yeterli Destek Verilmiyor'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir açıklama yaptı. Açıklamasında enflasyonun yüzde 30'lardan yüzde 20'lere inememesinin nedenini zirai don ve kuraklığa bağladı. Şimdi çiftçi geçen sene patatesinden zarar etmiş, bu yıl da ürettiği maliyetlerin altında fiyat satıyor ama pazarda daha fazla miktara satılıyor patates. Şimdi bunun zirai donla veya kuraklıkla ne alakası var?" dedi. Niğdeli çiftçi ise "Geçen yılda zaten borçlu geldik. Geçen yılki darbenin üstüne bir de bu yıl darbe yedik. Bunlara nazaran da satamadık. Satamadığımız gibi buralara doldurduk. Sıkıntımız çok büyük. İşçi parasını ödeyemedik" diye konuştu.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'nin Edikli kasabasında çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçi, sorunlarını şöyle dile getirdi:

"Geçen yılda zaten borçlu geldik biz. Geçen yıl zaten çok ucuzdu. Bu yıl yine aynı para. Aynı para olduğu gibi girdi geçen yıla göre dört kat arttı. Geçen yıl bin lira yaktığımız elektrik bu yıl üç bin lira geliyor. Mazot zaten başını aldı, bitti. Geçen yılki darbenin üstüne bir de bu yıl darbe yedik. Bunlara nazaran da satamadık. Satamadığımız gibi buralara doldurduk. Daha da yani sonumuzun da ne olacağı belli değil. Geçen senenin iki katı maliyetimiz var. Hepsinden geçtik satamıyoruz. Sıkıntımız çok büyük. İşçi parasını ödeyemedik. Dişlerimizi taktıramadık. Daha bunların da satılıp satılmayacağı belli değil. Geçen yıl ürettiğimizin üçte birini döktük, yine satamadık. Bu senede sonumuzun ne olduğu belli değil. Çok sıkıntılarımız var."

Erhan Adem: "Bu suç sadece sizin suçunuz"

Adem ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek bir açıklama yaptı. Açıklamasında enflasyonun yüzde 30'dardan yüzde 20'lere inememesinin nedenini zirai don ve kuraklığa bağladı. Şimdi çiftçi geçen sene patatesinden zarar etmiş, bu yıl da ürettiği maliyetlerin altında fiyat satıyor ama pazarda daha fazla miktara satılıyor patates. Şimdi bunun zirai donla veya kuraklıkla ne alakası var? Siz çiftçiye yeterli desteği vermiyorsunuz. Çiftçinin üzerinden elinizi çektiniz. Çiftçiler kredimizi ödeyemiyor. İhracat teşviği vermeniz gerekiyor ki çiftçi bu ürünü satsın, para kazansın. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıkladığı gibi değil hiçbir şey. Gıda enflasyonunda 15-16 aydır Avrupa'da birinciyiz, Dünya ülkeleri içinde bir üçüncü oluyoruz, bir dördüncü sıraya geliyoruz. Yani bunlar soğuk ve kuraklığa mı bağlanması gerekiyor? Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Gıdayı yönetemiyorsunuz. Tarımı yönetemiyorsunuz. Ekonomiyi yönetemediğiniz için her yükü çiftçinin üstüne yüklüyorsunuz. Çiftçiyi, pazarcıyı suçluymuş gibi gösteriyorsunuz. Halbuki aradaki girdi maliyetlerinin aşırı artmasından, lojistikin artmasından, işçi maliyetinin artmasından, kiraların artmasından dolayı çiftçinin ürettiği ürün, altı yedi lirayken pazarda bugün 25 liraya satmak zorunda kalıyor oradaki pazar esnafı. Bu suç ne pazar esnafının suçu ne de çiftçinin üreticinin suçu. Bu suç sadece sizin suçunuz. Çünkü ülkemizi yönetemiyorsunuz. Ülkemiz yönetilmez hale gelmiş. Vatandaş açlığa mahkum edilmiş durumda."