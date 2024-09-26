CHP'li Erhan Adem: Çiftçilerimiz Zor Durumda, Destekler Yetersiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 2024 yılı bitkisel üretim desteklerine ilişkin tebliğle ilgili "Çiftçilerimizin içinde bulunduğu darboğaza çözüm getirmekten uzak, yüzeysel düzenlemelerden öteye geçememektedir. Açıklanan destekleme oranları, artan girdi maliyetleri ve yüksek enflasyon karşısında çiftçimizin yükünü hafifletmeye yetmemekte, üreticimizi daha da zor durumda bırakmaktadır. Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi bankalar çiftçiye destek olması gerekirken, bu takı töreninde boy gösterdi. Çiftçimiz zor durumda, üretim yapamaz hale gelmiş, ama bu bankalar maalesef çiftçiye değil, düğünlere destek olmayı tercih ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ", 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tebliğle ilgili açıklama yaptı.

"Açıklanan destekler maalesef göstermelik olmaktan öteye geçememektedir"

Tarım sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu ancak çiftçilerin artan maliyetler altında her geçen gün ezildiğini söyleyen Adem, "TÜİK'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı tarım enflasyonu verilerine göre, tarım sektöründe girdi maliyetleri hızla artmaya devam etmektedir. Mazot, gübre, tohum ve yem gibi en temel üretim kalemlerinde yaşanan fiyat artışları, üreticiye ağır bir yük bindirmiştir. Bu kadar yüksek maliyet artışlarına rağmen, açıklanan destekler maalesef göstermelik olmaktan öteye geçememektedir" dedi.

"Çiftçi, borçlarını krediyle üretimini sürdürmeye çalışıyor"

Tarımda maiyet artışları ve yüksek enflasyon karşısında hükümetin açıkladığı desteklerin, çiftçilerin sorunu çözmek yerine çiftçilerin üretimden tamamen çekilmesine neden olduğunu belirten Adem, "TÜİK verilerine göre, tarım enflasyonu tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmışken, çiftçi bırakın kazanç elde etmeyi, üretimini sürdürebilmek için borçlanmak zorunda kalıyor. Çiftçimiz mazotu, gübreyi, tohumu artık peşin parayla alamıyor; borçla, krediyle üretimini sürdürmeye çalışıyor. Bu şartlar altında birçok çiftçimiz tarlasını ekmekten vazgeçmiş durumda. Üretimden çekilmenin artması, gıda fiyatlarında da yeni bir kriz yaratma riski taşımaktadır" ifadesini kullandı.

"Bu bankalar maalesef çiftçiye değil, düğünlere destek olmayı tercih ediyor"

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet ederek onlardan yüklü miktarda hediye kabul ettiği düğüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adem, "Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi bankalar çiftçiye destek olması gerekirken, bu takı töreninde boy gösterdi. Çiftçimiz zor durumda, üretim yapamaz hale gelmiş, ama bu bankalar maalesef çiftçiye değil, düğünlere destek olmayı tercih ediyor" dedi.

"Tarım sektörü çöküşe sürükleniyor"

"Bugün açıklanan tarımsal destekler ise sadece günü kurtarmaya yönelik aspirin tedavisinden öteye geçmiyor" diyen Adem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, günü kurtarma derdinde; ama çiftçinin ayakta kalabilmesi, üretimini sürdürebilmesi için bu yetersiz destekler yetmez! Eğer gerçekten çiftçiye destek olmak istiyorsanız, anayasal hakkı olan bütçenin yüzde 1'i kadar tarımsal destek ödemesini yapın. Çiftçiye gerçekten destek vermek için, sahada, üretimde olan insanların ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. Aksi halde tarım sektörü çöküşe sürükleniyor. Biz, çiftçimizin hak ettiği desteği alabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."