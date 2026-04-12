CHP'li Enginyurt'tan Lüksemburg'da Yat Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Lüksemburg yat limanında yaptığı açıklamalada, "Özgür Özel, sordu, atık cevap sırası Akın Gürlek'te... Bu marinada yatın var mı, yok mu söyleyeceksin, ispat edeceksin. Bakın, Lüksemburg'da yat limanında her çeşit yat var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Lüksemburg'daki bir yat limanında yatı olduğu" iddialarını hatırlatarak, Lüksemburg'daki yat limanında açıklama yaptı.

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

" Özgür Özel, Akın Gürlek'in Lüksemburg'da yatı var demişti. Yıktılar ortalığı... 'Lüksemburg'da deniz mi var? Özgür Özel'i kandırmışlar. Lüksemburg'da yat ne arasın?' Şu an Lüksemburg'dayız, Schengen Marina'dayız. Bakın, işte Lüksemburg'daki yat limanı... Yatlar burada... Akın Gürlek nerede? Özgür Özel, sordu. Artık cevap sırası Akın Gürlek'te... Bu marinada yatın var mı, yok mu söyleyeceksin, ispat edeceksin. Özgür Özel'e hakaret eden küçük beyinliler; hani 'Lüksemburg'da yat limanı yok diyordunuz ya Lüksemburg'da yat ne arasın, deniz mi var' diyordunuz. Bakın, Lüksemburg'da yat limanında her çeşit yat var. Ama sizde CHP düşmanlığından başka hiçbir şey yok."

Yani sormuyorsunuz, 'bir devlet memuru nasıl bu maaşla bu kadar daire alır, bu kadar dedikoduya muhatap olur ve niye cevap vermez' demiyorsunuz, o Adalet Bakanı'nın ağzıyla abisi Recep Tayyip Erdoğan 'Sen Özgür Özel'ı muhatap alma' demiş. Siz de mi Özgür Özel'ı muhatap almamak için susuyorsunuz? İşte Lüksemburg, işte Schengen, marina ve işte yatlar. Sıra sende Akın Gürlek."

Kaynak: ANKA
