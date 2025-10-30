CHP'li Emir'den Hakemlere Yönelik Bahis Soruşturmasına Sert Tepki

Haberler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hakemlere yönelik bahis soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada, futbolun kirlenmesine dikkat çekerek erdemli bir futbol anlayışı için elele verme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hakemlere yönelik bahis soruşturmasına ilişkin "Adaletin ve kamusal denetimin çöküşüdür. Ele ele verip futbolu tüm kötülüklerden ve pisliklerden temizleyelim" çağrısında bulundu.

Emir, sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Taraftara ihanet edildiğini ifade eden Emir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de futbolun en büyük sorunu artık 'kim kazandı' sorusu değil; 'ne kadar kirlettik' sorusudur. Yıllardır 'Bahise göz yummayın, yasa dışı ağlara, kara paraya, kolay kazanca kapı aralamayın' dedik. Dinletemedik. Bugün TFF'nin yüzlerce hakemin bahis hesaplarını açıklaması ne yazık ki haklılığımızı ortaya çıkardı. Sahada karşılaşma, arka planda kirli para dönüyor.

Bu kirliliğin gerçek mağdurları ise taraftarlardır. Cebindeki son parasını verip takımının maçına giden, yağmurda, karda, soğukta tribünde yerini alan onbinler; hafta içi, hafta sonu veya iş çıkışı stada koşan işçiler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar… Onlara ihanet edildi.

Bugün futbol, bazı çevrelerin kara para aklama kolaylığına, medyanın ve siyasetin örtülü çıkarlarına hizmet eden bir makineye dönüştürülüyor. Bahis baronları büyütüldü; bazı medya sahipleri, bu yeni ekonomiyle ilişkilendirildi; gözler kapatıldı. Bu mesele sadece spor suçuna indirgenemez; toplumsal vicdanın, adaletin ve kamusal denetimin çöküşüdür.

Hangi takıma gönül verirse versin, tüm taraftarlara çağrımdır: Senin takımın, benim takımımdan farklı olabilir; renklerimiz ayrı, ama sevdamız aynı. Bu oyunu, bu sevdayı kirletmelerine izin vermeyelim. Ele ele verip futbolu tüm kötülüklerden ve pisliklerden temizleyelim."

Kaynak: ANKA / Güncel
