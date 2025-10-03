CHP'li Durmaz'dan SGK ve Vergi Borçlarına Faiz Affı Çağrısı

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, SGK ve vergi borçlarına faiz affı getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vergi dairelerine borcu olan yüzbinlerce esnaf, işveren var. Faizler yüzünden bu borçlar giderek büyüyor, iş dünyasının önünü tıkıyor. İnsanlar ne işini büyütebiliyor ne de geleceğe yatırım yapabiliyor. Hem SGK hem de vergi borçlarına faiz affı getirilmeli" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, SGK ve vergi borçlarındaki faizin yapılandırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Durmaz, faizlerin borçları ödenemez hale getirdiğine dikkati çekerek, "Biriken faizler anaparayı katladı. Vatandaş borcunu ödemek istese bile faiziyle birlikte altından kalkamıyor. SGK prim borcu, BAĞ-KUR borcu, vergi borcu… Herkes devletin alacaklısı. Ama bu faiz yüküyle kimse borcunu kapatamıyor. Mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalı, faiz silinmeli, sadece anapara ödenmeli" dedi.

"Hem SGK hem de vergi borçlarına faiz affı getirilmeli"

Durmaz, sadece SGK değil, vergi borçlarının da esnaf ve işletmelerin belini büktüğünü ifade ederek, "Vergi dairelerine borcu olan yüzbinlerce esnaf, işveren var. Faizler yüzünden bu borçlar giderek büyüyor, iş dünyasının önünü tıkıyor. İnsanlar ne işini büyütebiliyor ne de geleceğe yatırım yapabiliyor. Hem SGK hem de vergi borçlarına faiz affı getirilmeli" dedi.

Esnaf ve çiftçilerin prim borçları nedeniyle emekli olamadığını da hatırlatan Durmaz, "Yıllarca prim ödemiş ama arada borcu kalmış, gününü tamamlamış ama yaşını beklerken borçlanmış vatandaş, sırf bu borç yüzünden emekli olamıyor. Bu insanlar borç-faiz kıskacından kurtarılmalı. Faizler silinmeli, anapara makul taksitlerle ödenebilmeli" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş ödeyemiyor, devlet de alacağını tahsil edemiyor"

Durmaz, SGK ve vergi borçlarının faiz yükünden arındırılarak yapılandırılmasının hem vatandaşın hem devletin yararına olacağını vurgulayarak, hükümete çağrıda bulunarak acilen hem SGK hem de vergi borçlarını kapsayan kapsamlı bir yapılandırma paketi çıkarılması gerektiğini söyledi.

Durmaz, "Vatandaş ödeyemiyor, devlet de alacağını tahsil edemiyor. Yapılandırma yapılırsa hem vatandaş nefes alır hem devlet gelirini garanti altına alır. Borç yükünün bu haliyle devam etmesi sosyal güvenlik sistemini ve kamu maliyesini zora sokuyor" dedi.