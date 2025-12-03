CHP'li Dinçer: Ekmeğe, Kiralara ve Faturalara Sürekli Zam Gelirken Kağıt Üzerinde 'Düşen Enflasyon' Masalı Anlatıyorlar

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyonuna ilişkin, "Bir yanda ay sonunu getirmek için hesap yapan milyonlarca hane; doğal gaz mı ödeyeyim, kira mı yatırayım, çocuğun beslenmesini mi doldurayım diye düşünen aileler. Diğer yanda saraylarında keyif çatıp rakamlarla oynayarak 'her şey yolunda' diyen AKP iktidarı. Ekmeğe, kiralara ve faturalara sürekli zam gelirken kağıt üzerinde 'düşen enflasyon' masalı anlatıyorlar" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Dinçer, açıklanan verilerin "gerçek hayatın çok uzağında" olduğunu belirterek, yıl sonuna yaklaşılırken enflasyon oranlarının bilinçli şekilde düşük gösterildiğini ifade etti.

Kasım ayı için en düşük beklentinin yüzde 1,30 olduğunu kaydeden Dinçer, "TÜİK'in enflasyonu sıfıra çekme çabasıyla memurun, emeklinin, çalışanın cebine göz dikildiğini açıkça görüyoruz" dedi. Dinçer, yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları hatırlatarak, "Siz gerçekten pazarda, markette böyle bir indirim gördünüz mü? Çaydan kahveye, dürümden çorbaya, iğneden ipliğe… Bu ay zam gelmeyen tek bir ürün söyleyebilir misiniz? Bu rakamlar milletle alay etmektir" ifadesini kullandı.

Dinçer, Türkiye'de geniş kesimlerin ağır geçim sıkıntılarıyla mücadele ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir yanda ay sonunu getirmek için hesap yapan milyonlarca hane; doğalgaz mı ödeyeyim, kira mı yatırayım, çocuğun beslenmesini mi doldurayım diye düşünen aileler. Diğer yanda saraylarında keyif çatıp rakamlarla oynayarak 'her şey yolunda' diyen AKP iktidarı. Ekmeğe, kiralara ve faturalara sürekli zam gelirken kağıt üzerinde 'düşen enflasyon' masalı anlatıyorlar. Bu ülkede bir şey büyüyor ama o halkın refahı değil; yoksulluk, borç ve adaletsizlik büyüyor. İstediğiniz kadar pembe tablo çizin, televizyonlardan nutuk atın. Millet artık TÜİK'in rakamına değil, cebindeki cüzdana, mutfağındaki tencereye bakıyor. O tencere kaynamıyorsa kimse masal dinlemez."