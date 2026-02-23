CHP'li Bulut: 2002'de 1 Lira ile 500 Gram Pide Alınırken, 2026'da 10 Gram Alınabiliyor, 24 Senede 490 Gram Pideyi Soframızdan Çaldılar
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 24 yıl içinde pide alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirterek, AK Parti'yi eleştirdi. 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da bu miktarın 10 gramda kaldığını ifade etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " Ak Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabında "AK Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar" paylaşımını yaptı.
Kaynak: ANKA