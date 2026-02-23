Haberler

CHP'li Bulut: 2002'de 1 Lira ile 500 Gram Pide Alınırken, 2026'da 10 Gram Alınabiliyor, 24 Senede 490 Gram Pideyi Soframızdan Çaldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 24 yıl içinde pide alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirterek, AK Parti'yi eleştirdi. 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da bu miktarın 10 gramda kaldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " Ak Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabında "AK Parti'nin kara düzeni... 2002'de 1 lira ile 500 gram pide alınırken, 2026'da 10 gram alınabiliyor. 24 senede 490 gram pideyi soframızdan çaldılar" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Kabine'deki değişiklikle ilgili Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj