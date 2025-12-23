Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Bulut: "Emekçi, Bir Kez Daha Sefalet Ücretine Mahkum Edildi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarını "sefalet ücreti" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22 bin 104 lira olan asgari ücret, 28 bin 75 TL oldu. Açlık sınırının altında hayatını idame etmeye çalışan, mutfakta tenceresi kaynamayan emekçi, bir kez daha sefalet ücretine mahkum edildi. Emekçiye, emekliye gelince kaynak yok, sabır var, şükür var. Kendilerine gelince saraylar var, şatafat var, israf var 'itibardan tasarruf olmaz' nutukları var! Bu bir yönetim değil, yoksulluğu kader diye dayatan zorba bir anlayıştır! Emekçi sadaka değil, alın terini istiyor! Yere batsın kirli, adaletsiz düzeniniz!" ifadesini kullandı.