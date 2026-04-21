CHP'li Bilici'den Vize Tepkisi: "Vatandaşımızı Bu Dijital Karaborsaya Karşı Korumak Devletin Görevidir"

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların yaşadığı vize sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilici, vatandaşların aylarca randevu bulamadığını, ağır evrak yüküne rağmen "potansiyel mülteci" muamelesi gördüğünü belirterek, "Ne Türkiye ne de vatandaşlarımız bunu hak etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğine rağmen yıllardır süren vize sorununun son dönemde daha da derinleştiğini vurgulayan Bilici, "Vatandaşlarımız turistik, eğitim, sağlık ve ticari seyahatler için dahi randevu alamaz hale gelmiştir. Bu açık bir çifte standarttır" değerlendirmesini yaptı. Bazı kişilerin bot yazılımlar aracılığıyla randevuları toplayıp fahiş fiyata sattıklarını öne süren Bilici, "Vatandaş 'sistem dolu' uyarısıyla karşılaşırken, randevular karaborsaya düşmektedir. Bu açık bir sömürüdür" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Bilici, "Vatandaşımızı bu dijital karaborsaya karşı korumak devletin görevidir. Somut adım atılmalı, bu mağduriyet derhal giderilmelidir. Bu mesele bir haysiyet meselesidir" ifadesini kullandı.

CHP'nin araştırma komisyonu önerisi reddedilmişti

Öte yandan CHP, Schengen vizesinde randevu krizinin araştırılmasına yönelik öneri vermiş, öneri TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmişti. Bilici, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında da "2025 yılında Türkiye'den 1 milyon 170 bin kişi Schengen vizesi için başvuruda bulunmuştur. Dünyada Çin'den sonra Türkiye'deki başvurular ikinci sırada, ardından da bizi Hindistan takip etmektedir" demiş ve "2026 Henley Pasaport Endeksi'ne göre İspanya, Almanya ve İtalya pasaportuna sahip bir genç vizesiz olarak 185 ülkeye girebilmekte, biz ise Mikronezya ve Palau gibi ülkelerle aynı sıradayız; evet, yanlış duymadınız, bu da bize yakışmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA